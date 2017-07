Od dřeva zpět do extraligy. Musím hrát hlavou, hlásí Boula

O peripetiích při hledání vhodného angažmá by řada profesionálních sportovců mohla sáhodlouze vyprávět. Natož když jednou z vašich podmínek je, aby ve stejném městě mohla hrát i vaše manželka. „Ji by chtěl v Česku každý, se mnou to bylo těžší,“ rozesměje se volejbalista Ondřej Boula.

Bývalý reprezentační nahrávač na podzim oslaví čtyřicátiny, posledních pár let navíc ani nehrál na nejvyšší úrovni. Ve Švýcarsku volejbalový světoběžník působil jako hrající trenér v klubu VBC Malters, k tomu si dopoledne přivydělával v dílně. „Bylo to na částečný úvazek, pracoval jsem se dřevem,“ nastiňuje Boula. „Okoukl jsem si, jaké to je. Odpočinul jsem si a vrátila se mi chuť do hraní.“

Své umění od nové sezony bude předvádět v nejvyšší české soutěži. Boulovi totiž nalezli vysněné „rodinné dvojangažmá“ v Brně. Zatímco 31letá Kristýna bude hrát v Králově Poli, její manžel se po čtyřleté pauze vrací do Volejbalu Brno.

Z žertu nová výzva

S brněnským manažerem Martinem Geržou o tom zprvu žertoval. Vyřčený vtip se ale záhy přeměnil v extraligovou výzvu. „Jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ přiznává 39letý matador. „Trošku jsem se zklidnil, ale zase jsem něco ztratil fyzicky. Dřív jsem na tom byl dobře, skákalo mi to. Teď jsem trošku ztratil na rychlosti. Musím začít hrát trošku hlavou,“ přemítá Boula.

Přivyknout extraligovému tempu nebude pro něj jediná novinka. Legionář, jenž působil ve Francii, Turecku nebo Polsku, naposledy ve Švýcarsku nastupoval na pozici smečaře. „Jsou tam různé zvyklosti. Například když jde balon přes síť, jako smečař od ní odstupujete. Jako nahrávač naopak jdete k ní nebo k balonu,“ přibližuje brněnská posila. „Chvilku to bude trvat, ale na nahrávce jsem zvyklý hrát celou kariéru.“

Babičky budou mobilnější

I na Boulovi bude záležet, zda Brňané po jarním čtvrtfinálovém krachu opět nakouknou na medailové příčky – loni ve vyprodané hale Rondo mávali fandům se stříbrnými medailemi na krku.

Volejbalové změny v Brně Volejbal Brno vyrukuje do nové extraligové sezony se zbrusu novým tandemem nahrávačů. Kromě Ondřeje Bouly by se měl do klubu vrátit 20letý Kristián Červinka. Brňané už nepočítají se Zdeňkem Haníkem, jemuž vypršela dvouletá smlouva. „V Brně odvedl dobrou práci, do další kariéry mu přeju jen to nejlepší,“ vzkázal manažer Volejbalu Brno Martin Gerža. Na hostování do Odoleny Vody míří i další nahrávač Martin Licek. Jihomoravané si vyhlédli i další posily – na pozici univerzála a libera. „Jeden je Srb, druhý je Argentinec s rakouským pasem. Oficiálně je představíme v srpnu,“ nastínil Gerža.

Pozici mezi tuzemskou elitou budou chtít potvrdit i volejbalistky z Králova Pole, které budou sázet na dlouholetou partnerku Ondřeje Bouly. „Do Česka jsem se chtěla vrátit už dávno. Pro mě to byl sen žít s rodinou doma,“ vypráví blokařka, kterou fandové znají i pod rodným příjmením Pastulová.

Do Brna se volejbalový pár přestěhoval i s dvouletým synem Štěpánem. „Je lepší, že to babičky budou mít blíž a budou mobilnější,“ usměje se rodačka ze západních Čech. „Ve Švýcarsku jsme to zvládali bez nich. Když jsem nemohla, hlídal manžel nebo kamarádi. Na poslední chvíli se to vždycky nějak vyřešilo,“ oznamuje nová akvizice KP Brno. „Teď to bude organizačně lepší. Babičky to nebudou mít k nám devět hodin, ale jenom tři nebo čtyři,“ pousměje se.