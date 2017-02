Vydělává si na brigádách, ale troufá si na sjezdařská esa

„Mimo lyžařskou sezonu chodím na brigády, abych si přivydělal nějaké peníze,“ řekl Berndt. „Mám pouze dva větší sponzory.“

V první soutěži, superobřím slalomu, skončil ve středu jako druhý nejlepší z Čechů na 39. místě. Čekají ho ještě další závody, dnes pojede sjezd a nejvíce se upíná k pondělní kombinaci. Letos v ní na slavném Wengenu získal 23. místo a prvních sedm bodů do Světového poháru.

Berndt jezdil odmala mnohem víc slalom, poněvadž na sjezdy nejsou v Česku dost velké „kopce“. Letos se v nich však zlepšil.

„V srpnu jsme byli na soustředění v chilských velehorách. Tam jsme se sjezdu hodně věnovali, což se projevilo na Světových pohárech i při závodech FIS,“ uvedl Berndt.

Šance lyžaře z Jablonce zvyšuje fakt, že na mistrovství světa mohou za alpské velmoci závodit jenom čtyři lyžaři. Ve Světových pohárech jich jezdí víc a konkurence je o poznání silnější.

Berndt ovšem nezapomněl ani slalom. Při Světovém poháru Wengenu se prosadil mezi padesátku nejlepších. „Úspěch v kombinaci mě nakopnul. Od účasti v druhém kole, kam se dostane vždy nejlepších třicet slalomářů, mě dělilo devět desetin vteřiny,“ dodal.

Kombinace, kde si věří nejvíc, přijde na program v pondělí 13. února. Před čtyřmi lety mu přinesla bronzovou medaili na světové univerziádě. Ve Svatém Mořici se koná také soutěž smíšených družstev, v níž dosáhl Berndt před čtyřmi lety na svůj největší úspěch. S Dubovskou, Pauláthovou a Trejbalem získali páté místo.

„Když mě do závodů týmů nominují, pojedu rád,“ svěřil se Berndt. „Družstva navíc patří už za rok poprvé do programu zimních olympijských her. Díky bodům z kombinace ve Wengenu jsem se na devadesát devět procent na olympiádu v Koreji probojoval.“

Berndtovi se v probíhající sezoně 2016/17 dařilo rovněž na závodech kategorie FIS v rakouském Hinterstoderu. Ve sjezdu skončil třetí a v kombinaci druhý. Před mistrovstvím světa se připravoval na FIS závodech v krkonošském Špindlerově Mlýně. „Vyhrál jsem kombinaci a v superobřím slalomu jsem byl druhý,“ upozornil.

Berndt patří mezi obojživelníky, kteří se věnují zimním i letním sportům. Když skončí lyžařská sezóna, udržuje se v kondici fotbalem. „Hraju za Lučany,“ prozradil. „Dávám si ale velký pozor, abych se při fotbale nezranil.“