Nová posila v týmu Ledecké. Je to práce snů, říká poradce Ondřej Bank

Jaká je vlastně vaše role v týmu Ester Ledecké?

Zatím to vypadá, že jsem tady hlavně na zájezdu. Pokud Ester nebude závodit, tak to bude úplný zájezd. Ne, Ester znám, viděl jsem hodně videí, Olsen (servisman) s ní jezdí dva roky, brácha rok a půl. Nějaký přehled o ní mám, ale netuším, jak reaguje na svahu, jak se chová před startem a tak. Nechci ji teď na závodech říkat nějaké věci, abych ji nerozhodil. Spíš budu pozorovat, zjistím, jak funguje, co má ráda, co ne, abych to pak třeba na mistrovství světa mohl použít a ten tým takhle doplnit. Určitě ho nechci narušit. Naskakuju uprostřed sezony, kdy jim to funguje. Zatím si hledám své místo.

Takže jde o vaše první společné závody.

Jojo, takhle jsme byli domluvení, že se spolu jednou sejdeme. Nebyli jsme zatím úplně konkrétní, směřovalo to spíš k mistrovství světa. Chtěl jsem totiž jet i s klukama na nějaké závody.

(Vedle sedící bratr Tomáš): Jen tak mimochodem, Ondra byl minulý týden s klukama ve Wengenu.

Ondřej: No. A tady se pak budeme bavit o tom, jak to vlastně pojmout, jestli ta naše spolupráce může fungovat. Budeme se navzájem osahávat, jestli to vůbec má smysl.

Ondřej Bank loni při tréninku na sjezd Světového poháru v Santa Caterině.

Spíš oťukávat, ne?

Teda oťukávat... Já jsem z toho Star Dance trochu zblblý (smích).

To znamená, že byste měl být spíš takovým poradcem?

No no. Trenér rozhodně ne, spíš poradce. Můžu jí pomoct v nějakém rozboru videa, což jsem dost dělal a člověk, který ještě před rokem jezdil, tak může Ester docela pomoct. Do nějaké práce s technikou se pouštět nechci. Stejně je to o tom, jak sjet lajnu.

Byl jste ve Wengenu radit klukům, teď radíte Ester Ledecké. Je velký rozdíl v tom, jestli radíte klukům nebo holkám?

No, je velký rozdíl někomu radit (zasměje se). Nikomu jsem nikdy neradil a třeba když jsem v tom Wengenu dával klukům report, zjistil jsem, že chci něco říct, ale ve finále nevím, jak to říct. Tam ... nebyl jsem prostě schopný popsat tu pasáž.

Tomáš: On jel desetkrát nebo dvacetkrát Wengen a dodneška neví, kde je Wasserstation. Místa na trati totiž mají své názvy.

Ondřej: Přesně. Než jsem se dostal k místu, které jsem chtěl vysvětlit, už mě neposlouchali. To jsou věci, které se musím naučit. Ester je fajn v tom, že ráda video rozebírá, řeší každou kravinku, což jsem dělal taky. Byli jsme na videu a já jí říkal, že jestli ji to nebaví, už může jít. Ale jí to bavilo, klidně by tam seděla další hodinu a poslouchala to. Mohlo by to být dobrý.

Pokud byste se s Ester na spolupráci domluvili, asi byste pak už nestíhal radit i mužům, že?

Ono právě záleží, kdo bude chtít, abych mu radil. Chci být taky s rodinou, takže jsem si uvědomil, že pokud to má mít nějaký smysl, nemůžu ty rady rozmělňovat mezi kluky a Ester. Asi bych si vybral někoho konkrétního, abych ho viděl pětkrát za sezonu, aby to mělo nějakou návaznost a někam to vedlo. Ne, že jsem tady na výletě.

Závodníkům navíc můžete sám jako bývalý závodník asi nejlépe poradit, jak kterou pasáž projet.

Tomáš: Z pohledu závodníka je to brutálně jiné. To Ester může poradit jedině on.

Ondřej: Ale u kluků je ten význam asi větší, protože ty sjezdy jsou fakt stejné. Zrovna ve Wengenu si myslím, že jsem některé pasáže fakt věděl, jak je jet. Pak jim můžu poradit daleko víc než třeba Ester, kdy jsem sice jel tuhle sjezdovku, ale oni mají tu trať postavenou jinak.

T: Jenom bych ti chtěl připomenout, že z té sjezdovky jsi sjel tak tři sta metrů.

O: No to teda ne.

T: No to teda jo. Ten první padák, to je dvě stě.

O: Ale pak taky tu zatáčku doleva. Si to pamatuju, nejsem blbej.

Snažíte se Ester zatím radit spíše u videa, nebo přímo na kopci?

No, dopoledne jsem byl dvakrát v sauně, pak jsme dali pinec... (smích).

ZA NEJLEPŠÍM VÝSLEDKEM KARIÉRY. Ester Ledecká během sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu, ve kterém dojela třináctá.

Ve vašem podání to zní jako práce snů.

Když Ester nejezdí, jako třeba dneska kvůli zdravotním problémům, a já jsem poradce a ne trenér, tak ano. Trenérská práce není takový med.

Tomáš: Ale jsou horší práce.

Další plány jsou tedy mistrovství světa s Ester a pak se uvidí?

Přesně tak. Pak bychom si měli sednout a říct si, jestli to má smysl, jestli by to mohlo fungovat a jestli to takhle chtějí. A pak třeba jestli to snažení podpoříme směrem k olympiádě. Já bych u toho rád zůstal, bavilo by mě to.

Když se na chvíli vrátíme k vaší kariéře, nemrzí vás, že už nejezdíte?

Ani ne, tak nějak normálně. Sjezd ve Wengenu bych si dal, ale jinak je to pro mě uzavřená kapitola. Včera jsem se vlastně rozhodl, že bych mohl jet mistrovství republiky, to mě trochu vábí. Ale tohle mě taky baví. Dneska (v pátek) jsem měl tři kávičky. Trenéři to mají úplně v pohodě. A obzvlášť takoví, jako já, co nejsou trenéři. Jsem poradce, tím pádem nemám žádné povinnosti a jenom radím. To se mi docela líbí.

Zdravotně na tom jste jak?

Asi dobře. Po Star Dance jsem doladil kotník, ale když nic nedělám, tak mě bolí všechno, musím se hýbat. Při tančení mě trochu bolelo koleno, které není v dobrém stavu, ale na normální sportování je to v pohodě.

Ondřej Bank a Eva Krejčířová ve Star Dance.

Ve Star Dance jste říkal, že máte takovou fyzičku, že byste mohl závodit. Vážně?

Kecal jsem. Myslím si, že ne, neříkám pořád pravdu. Baví mě být doma, vozit do školky děti. Ale láká mě i to mistrovství republiky. Nedal jsem si žádný závod na rozloučení, tak by to mohlo být ono. Pokud ho zase nezruší.

A co vaše nelyžařské plány?

Těch je moc. Od Vagusu (vlastní oblečení) po různé obchodní nápady. Koncem měsíce by mohla vyjít docela zajímavá věc, pokud se povede.

Tomáš: Kterého?

Ondřej: Tohohle.

T: On totiž nikdy neví, který je měsíc.

O: (zakroutí hlavou) Být takový obchodník, to by mě bavilo. Zatím nemůžu říct, o co jde, ale bylo by fajn spojit byznys s lyžováním.