Balvín nebude reprezentovat, nechce si udělal zlou krev v Gran Canarii

Při neúčasti podkošových opor z úspěšných posledních let Jana Veselého i Petra Bendy mohl být 217 centimetrů vysoký Balvín oporou pro hru ve vymezeném území. Národní tým v průběhu přípravy čekal na jeho zapojení, ale stále ve vzduchu viselo nebezpečí jeho nedoléčeného zranění. To nakonec rozhodlo.

„Rád bych se omluvil z letošního reprezentačního léta. Důvodem je moje nedoléčené zranění. Při podepsání smlouvy s Grand Canarií mi bylo na základě zdravotní prohlídky doporučeno, abych se nezúčastnil přípravy a EuroBasketu,“ potvrdil Ondřej Balvín.

Celá sága má začátek v prvním dubnovém víkendu. Vypadalo to, že se 217 centimetrů vysoký pivot po nevydařeném angažmá v Bayernu Mnichov chytil v Estudiantes Madrid. Odehrál osm velmi dobrých zápasů, ale právě ten osmý ho hodně bolel. Zranění kotníku mu ukončilo klubovou a připravilo ho i o reprezentační sezonu.

„Cítím, že můj kotník není zcela v pořádku a podřídím se tak doporučení Gran Canarias. Mám před sebou důležitou sezonu a rád bych s novým klubem začal v dobrém,“ vysvětluje Balvín.

„Byli jsme ve spojení s Ondrou už od března. Sledovali jsme jeho rekonvalescenci kotníku. Dlouho jsme nevěděli, jestli bude nebo nebude připraven,“ sledoval asistent trenéra Ginzburga Luboš Bartoň vývoj celého procesu.

„Když podepsal s Gran Canarií a prošel zdravotní prohlídkou, bylo nám sděleno, že Ondra není ve stavu adekvátním k připojení k našemu týmu,“ potvrdil Bartoň.

Výsledek celé situace ho mrzí: „I když klub z Gran Canaria s námi dobře komunikoval a spolupracoval, tak mám dojem, že neudělal vše pro to, aby se Ondra alespoň zkusil připojit k národnímu týmu. Ondrovo rozhodnutí ale musíme nakonec respektovat.“

Trenér národního týmu Ronen Ginzburg popsal celou situaci ze svého pohledu: „Je to další další velká ztráta pro národní tým. Ondra měl v našem družstvu hrát velkou roli. Dělal hodně pro to, aby se mohl připojit, ale řeknu to na rovinu - necítil jsem pozitivní spolupráci od Gran Canarie. To je můj pocit. Věřím, že ostatní hráči ho nyní nahradí, protože už jsme letos ztratili hodně pivotů.“

Z posledního kontinentálního šampionátu z podkošové sestavy zůstal jen Patrik Auda, kterého doplňují mladíci Martin Peterka, Adam Pecháček či v mezinárodním basketbalu nepříliš protřelý Kamil Švrdlík, všichni navíc postrádají potřebné centimetry.