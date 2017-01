Bayern posílá Balvína na hostování do Madridu. Čech pomůže Estudiantes

Jako den a noc. Takové jsou zatím pro Ondřeje Balvína dvě po sobě jdoucí basketbalové sezony. Svými výkony v dresu Sevilly si loni vysloužil přestup do evropského velkoklubu, když v létě podepsal smlouvu s Bayernem Mnichov.

Po celosezonních průměrech 9,6 bodu a 7,4 doskoku ve španělské lize si ambicióznější štaci rozhodně zasluhoval.

Bayern si dělá velké cíle nejen v bundeslize, ale také v Eurocupu, čtyřiadvacetiletý Balvín tedy získal příležitost ukázat se na evropských palubovkách. Jenže se nedostal do podobné herní pohody, jakou našel ve svém posledním španělském roce.

Nejlepšími výkony 217centimetrového Čecha v dresu Bayernu tak zůstane 14 ligových bodů proti ALBA Berlín a Bremerhavenu. V Eurocupu nejvíce zazářil proti Podgorici, kdy za 14 minut stihl 12 bodů a 6 doskoků.

Na konci ledna se český obr vrací do své země zaslíbené. Vždyť ve

Španělsku strávil šest let od svého přestupu z USK Praha. Po vyřízení

náležitostí se Sevillou se může těšit do nového prostředí, kterým je

Movistar Estudiantes.

Ondřej Balvín v klubu nahradí zkušeného francouzského exreprezentanta Aliho Traorého, se kterým se Estudiantes nedávno rozešli.

Aktuálně jedenáctý celek ligy, který na příčky zajišťující účast v play-off

ztrácí tři body, už má zkušenosti s tím, jaké to je mít ve svém kádru

české basketbalisty. Část své kariéry zde strávil Jiří Welsch a druhou polovinu loňské sezony tu odehrál Pavel Pumprla.

Kromě plnění týmových cílů bude Balvín ve Španělsku také hledat svou

pohodu na basketbalových palubovkách. První indicie, jak se mu to vede, budou k dispozici už v sobotu, kdy nový Balvínův týmy hraje „skoroderby“ s Fuenlabradou.