Dělbuchy místo míru a přátelství. Olympiakos platí za řádění fanoušků

Vedení soutěže potrestalo třetí tým základní části a účastníka Final Four za řádění jeho fanoušků v rozhodujícím pátém čtvrtfinálovém duelu proti Anadolu Efes Istanbul.

Příznivci řeckého celku v utkání 2. května v domácí hale, toužebně pojmenované Stadion míru a přátelství, zapalovali na tribunách světlice a dělbuchy.

Navíc po vítězství 87:78 a postupu do Final Four fanoušci pronikli na hrací plochu.

Olympiakos musel platit pokutu už za vystupování svých fandů v prvních dvou čtvrtfinále proti Anadolu.

A podobně na tom byl i jeho tradiční rival Panathinaikos Atény.

Závěr zápasu Olympiakosu s Anadolu z pohledu fanoušků

Fotbalová sekce Olympiakosu pro změnu čelila stížnostem rivalského PAOK Soluň, který žádal, aby klub přišel o šest bodů za výtržnosti fanoušků v semifinále poháru proti AEK Atény.

Pokud by PAOK uspěl, oba rivalové by měli stejně bodů a soluňský celek by získal titul díky lepší vzájemné bilanci.

Za násilnosti provázející pohárový duel s AEK však dostal Olympiakos pokutu 150 000 eur (čtyři miliony korun) a měl odehrát v příští sezoně čtyři zápasy bez diváků. Po odvolání mu byla pokuta snížena na 95 000 eur a zavřený stadion bude mít v jednom utkání.