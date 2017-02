Olomoucký půlmaraton tají hvězdy, poběží Hudec i primátor

Část z nich ani do prodeje nedá, schovává je pro světové běžce, kteří se rok co rok pokoušejí na historické olomoucké dlažbě pokořit 21 kilometrů za méně než hodinu. Jména odvážlivců, již vyzvou kočičí hlavy na souboj letos, organizátoři na středeční tiskové konferenci neprozradili.

„Minulý rok tu byla Mary Keitanyová, světová jednička, a mezi muži pan Biwott, který asi patří mezi tři nejlepší na světě. Možná se ptáte, jak to letos můžeme udělat lepší? Uděláme. Máme super atlety a náš cíl je dostat čas pod hodinu. Světový rekord ale v Olomouci nikdy nepadne, protože atleti koukají na krásné město a snadněji ztrácí koncentraci, než když jsou v Dubaji nebo Chicagu. Ale zase možná máme rekordní radost,“ přemítal dobře naladěný Capalbo a dodal, že o startu bude rozhodovat aktuální forma a zdravotní stav vybraných atletů.

„Olomoucký půlmaraton byl v roce 2015 a 2016 nejsilněji obsazený na celém světě. Bohužel teď nemůžeme žádná jména říct, ale budeme se snažit, aby to tak bylo i letos,“ doplnil technický manažer závodu Tomáš Coufal.

Největší novinkou letošního osmého ročníku je přímý přenos závodu v České televizi. Na hlavní trať vyrazí stejně jako loni 6 200 běžců, na 3 500 vzrostl počet startujících v doprovodném DM Rodinném běhu na 3 kilometry.

Mezi ně se poprvé postaví i lyžař Jan Hudec, který loni okusil atmosféru v cíli, kde rozdával účastnické medaile. „Mám malé děti, rád bych je dal do vozíku, abych se měl o co opřít, a poběžím s nimi. Chci přemluvit i Ondru Banka, který také má malé děti, tak je snad dáme do kočárku a oběhneme to s nimi,“ plánuje olympijský medailista ze Soči.

Přitom jinak Hudec běhu kvůli mnohokrát operovanému koleni neholduje. „Ale jako dítě jsem běhal hodně a teď už trénuju. Běh je nejlepší sport na světě, protože je dostupný pro všechny. Můžete být skoro nazí a bez bot, a přesto můžete běhat. Loni jsem viděl lidi startovat i dobíhat a ta energie je něco kouzelného,“ vzpomíná.

S trochou nadsázky lze říct, že letos bude tříkilometrový běh silněji obsazený než půlmaratonská trať. „Už nechci slibovat, že poběžím, je to obehraná písnička. Přesto říkám, že poběžím. Zakoupíme licence pro rodinný běh, protože i v Olomouci máme dětské domovy, ve kterých jsou děti, jež nemají rodiče. Všechny jejich maminky z domovů s nimi asi nemohou běžet, tak to zkusíme my,“ slíbil primátor Olomouce Antonín Staněk.

Charitativním partnerem půlmaratonu zůstává Spolek vozíčkářů Trend, který znovu chystá čtyřiadvacetihodinovou štafetu, při níž si příchozí vyzkouší úskalí jízdy na invalidním vozíku. Novinkou veletrhu Moravia Sport Expo bude prezentace všech sportovních oddílů z města, které takto mohou nalákat nové členy a přitáhnout veřejnost ke sportu.