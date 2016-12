Olomoucké volejbalistky teď čeká v poháru Kazaň. Trochu jiná liga, tuší

Navzdory vlažnějšímu začátku si postup, ke kterému jim stačilo vyhrát dvě sady, bezpečně pohlídaly.

„Ne že bychom soupeřky podcenily, ale v hlavách jsme asi měly, že bychom ten zápas měly zvládnout a že jsme lepší. Asi jsme si myslely, že to půjde samo. Zjistily jsme, že budeme muset trochu zapnout a samo to nepůjde. Ale měly jsme to celou dobu pod kontrolou,“ podotkla olomoucká hráčka Martina Michalíková.

V dalším kole se vysokoškolačky utkají s ruskou Kazaní. „Kazaň je taková Mekka volejbalu a říká se, že každý by tam měl v kariéře aspoň jednou jet, tak jsem ráda, že si to splním. Nevím, co od toho čekat a jaký mají kádr, ale určitě budou silné. Nechci podceňovat Holanďanky, ale bude to trochu jiná liga a super zkušenost,“ tuší třiadvacetiletá smečařka.