Olomoucké házenkářky chtějí malé Elence pomoci kalendářem

Elenka se narodila jako zdravá v roce 2014, ale v pěti měsících se jí začal zpožďovat psychomotorický vývoj a časem se objevily záchvaty. Verdikt lékařů zněl Westův syndrom, tedy nejtěžší forma dětské epilepsie.

„Elenku známe, i její skvělou rodinu, které se život obrátil naruby. Řekly jsme si, že Zoře fandí hodně lidí, tak bychom toho mohli využít pro dobrou věc,“ vypráví Sovová, která kromě hraní za interligový tým pomáhá i s trénováním mladších žaček v olomouckém klubu. A obě rozdílné kategorie se v kalendáři spojily.

„Pro malé holky to byl zážitek a také příležitost, jak jsme se mohly trochu poznat. Rodiče byli skvělí a holky přivedli, tak jsme je oblékly do druhé sady našich dospělých dresů a všechny jsme si vymyslely nějaké házenkářské téma na fotku. Většinou to pro každý měsíc vycházelo na dvě dospělé hráčky a dvě žačky. Na fotkách jsou s balonem, medicinbalem, tréninkovým žebříkem nebo lepidlem, které se používá na ruce,“ vzpomíná na přípravy 22letá hráčka.

Za aparát se postavil spřízněný fotograf Michal Dvořák a bez nároku na honorář vše ztvárnil. Výsledkem je bílý kalendář formátu A3 a na jedné z fotek je i Elenka Vojtková. „Je to přesně podle našich představ. Ale spokojené budeme, až pokud předáme Elence nějaké peníze, které by jí mohly trochu zlepšit její život,“ přiznává Sovová.

Během slavnostního křtu a prvního týdne se prodalo kolem stovky kalendářů ze tří set vytištěných. Cena jednoho je 250 korun a zájemci se mohou obrátit na facebookové stránky Zory, sekretariát klubu nebo e-mail dhkzoraolomouc.propagace@email.cz s tím, že je možné se domluvit na doručení po Olomouci. Prodávat se budou také na prvním utkání v novém roce.

„Pro kalendář jsme se rozhodly, protože jsme si s holkama uvědomily, jak veliké máme štěstí, že můžeme běhat a dělat nějaký sport. A chtěly bychom pomoct někomu, kdo bohužel tolik štěstí jako my neměl. Moc si přejeme aby jednou Elenka za námi mohla sama dojít do šatny nebo na zápas a třeba zafandit nebo trošku poběhat na hřišti při tréninku. A nejen, že si to přejeme, ale taky v to věříme,“ uzavřela Klára Sovová.