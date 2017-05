Olomoucká brankářka Rašková: Letos jsme medaili strašně blízko

Pět let si mezi sebou házenkářské medaile dělí výhradně Most, Slavia Praha a Poruba. Letos by to rády změnily hráčky olomoucké Zory. První krok se jim podařil. Do série o bronz vlétly s odhodláním a poprvé v sezoně porazily Porubu 26:21. Klíčový podíl na tom měla brankářka Lucie Rašková, ostatně pouhých 21 inkasovaných branek mluví jednoznačně.

„Jsem ráda, že to takhle dopadlo, holky jely celou dobu, makaly, i když nám to občas skřípalo. Je hodně věcí, na kterých musíme do příštího zápasu zapracovat. Snad bude mít podobný průběh,“ přeje si 28letá gólmanka Olomouce před druhým zápasem, který se hraje zítra od 17 hodin v Polance nad Odrou. Případný třetí duel se uskuteční o den později v Ostravě (18.00).

V základní části jste doma s Porubou prohrály jen těsně 21:22. Pomohla vám tato vzpomínka?

Myslím že ano, měly jsme to v hlavách a říkaly jsme si, že letos jsou hratelné. Letos je medaile strašně blízko, blíž, než kdy byla.

Poruba vs. Olomouc Ohlasy trenérů Jan Bělka, Olomouc: „Jsem rád, že nám v prvním utkání vyšla obrana v čele s výbornou Raškovou vzadu. Hlavně tam bylo to zapálení, že chceme hrát o medaili a porvat se o ni. To bylo hrozně znát a možná v tom byl trochu rozdíl mezi družstvy, jinak Poruba potvrdila, že je kvalitní tým. Věřit ve výhru jsem začal až minutu a půl před koncem. V házené je totiž možné všechno a u mých holek taky. Ke druhému zápasu proto musíme jet, jako by to bylo 0:0, neukolébat se první výhrou. Psychická výhoda to pro nás je, ale během prvních pěti minut druhého zápasu se může změnit. Holky k tomu musí přistoupit úplně stejně a doufám, že Lucie Rašková svůj výkon zopakuje. Nebude to nic jednoduchého, čeká nás velmi těžký zápas.“ Peter Olšavský, Poruba: „My se chceme bronzem odvděčit i fandům, získat ho i pro ně. Ta minulá prohra v Olomouci byla velká hanba, protože podle výsledků a úspěchů, které jsme v sezoně dosáhli, jsme měli ten zápas zvládnout s přehledem. Ale dolehly na nás některé okolnosti. Možná se už trochu projevuje i psychická únava. K tomu se už delší dobu moříme se zakončením.“

Zvlášť po prvním vítězném zápase. Co ho rozhodlo?

Ani nevím.

Co třeba brankářka?

To ne. Holky dobře blokovaly a lepší jsme byly v proměňování šancí. Markéta Doláková (gólmanka Poruby - pozn. red.) chytala taky výborně. Možná jsme to vydržely s nervy a myslím, že jsme chtěly víc. Vyšlo všechno, co jsme si řekly a snad v tom budeme pokračovat.

V průběhu zápasu jste nečekaně vedly až o sedm branek. Pomáhá to gólmance?

To víte, že jo. Pak si můžete dovolit tam pustit třeba nějaký hloupý gól z křídla.

Váš nejlepší zápas v sezoně?

Poslední dobou hrajeme celkem dobře, i s Mostem jsme nepředvedly špatný výkon. Proti Porubě to byl jeden z těch lepších zápasů. Co se týče mě osobně, nemyslím, že by to byl ten nejlepší zápas, ale jsem spokojená. Vím o spoustě věcí, které by se daly udělat lépe, ale jsem spokojená. Doufám, že nejlepší zápas předvedeme v Porubě.

Poruba v Olomouci dlouho neprohrála, mohlo ji to překvapit?

Možná ano. Doufaly jsme trošku, že nás podcení. U nich jsme dostali asi o deset gólů, takže to nejspíš moc nečekaly.

Teď už ale budou připravené.

V Porubě to bude určitě těžké, doma jsou silné. Budeme muset zlepšit to, co nám v prvním zápase nevycházelo, pak to půjde.

Pomůže psychice, že jste porazily tým, který letos došel do semifinále Vyzývacího poháru?

Jo, porazily jsme kvalitní tým, který se nepodělá v koncovce a umí hrát do poslední chvíle. Snad nás to nakopne a medaili získáme.