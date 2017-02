Volejbal mi chyběl, přiznala Napolitano z Olomouce

Letos v lednu se po dvouleté pauze znovu oblékla do dresu vysokoškolaček, stále stejný výskok i tvrdé smeče, jen u nohou má nalepené kluky dva. Jinak se nic nemění, pořád patří mezi nejlépe bodující hráčky extraligy.

V Olomouci věří, že s její pomocí zakymácí vládnoucím Prostějovem. „Celý tým se posiluje. Naším cílem je jít do finále a tam Prostějov potrápit,“ říká 34letá smečařka původem ze Šternberku, kde sezonu začala. I proto pro ni byl včerejší vzájemný duel, který Olomouc ovládla 3:0 (-17, -16, -4), tak speciální.

Váš první zápas za Olomouc byla pětisetová bitva v Prostějově. Ukázala vám, že je porazitelný?

Uvidíme. Nechci nic zakřiknout. Určitě jsou hratelnější než v minulých letech. Ale záleží, jak se k tomu postavíme my. U nich jsme hrály výborně, tak snad to bude dobré.

Jaká je tedy síla olomouckého týmu?

Velká. (smích) Potenciál je letos obrovský.

Nejprve si ale budete muset vybojovat místo ve finále. Největším konkurentem je Ostrava, kterou jste nedávno dvakrát porazily. Máte navrch?

Jestli splníme, co se od nás čeká, mělo by druhé místo patřit nám.

Sezonu jste začala ve Šternberku, jak přišel přesun do Olomouce?

Víceméně od začátku byla domluva taková, že když bude potřeba, tak bych od nového roku přišla do Olomouce. Čekala jsem tedy jen, jestli k tomu dojde, nebo ne. Trochu mě to mrzelo vůči Šternberku, ale na druhou stranu jsem v Olomouci s holkama ráda.

Nevadí vám náročný program vysokoškolaček, které hrají navíc středoevropskou ligu?

Je to náročnější časově, protože nemám žádné zápasové úlevy a měla bych absolvovat i víc tréninků než ve Šternberku. Ale je to motivační, cíle jsou někde jinde.

Volejbal zkrátka zavolal a vy jste neodolala.

Volejbal zavolal a já jsem se po dvouleté pauze ráda vrátila. Už jsem ani nemyslela, že mi to bude chybět, ale stalo se to.