Sehráváme se a bude to ještě lepší, slibuje olomoucká Gajdošíková

„Je to škoda, tu poslední akci jsme určitě mohly ubránit lépe,“ mrzelo 21letou Slovenku ve službách Zory.

Jinak ovšem se svým výkonem mohla být spokojená - sedm nastřílených branek v úvodním kole MOL ligy bylo nejvíce z celého týmu. Z levé spojky obstarávala tvrdou střelbu z dálky, která přiváděla brankářku Lenku Roháčkovou nejprve k nadávkám a pak už jen ke gestům plným bezradnosti.

„Velmi nám pomohlo, že se Porubě nedařilo střelecky, a byla za tím i naše lepší obrana. Ve druhém poločase ale za nás hodně utíkal pivot a to nás stálo vítězství. I když nám trenér říkal, ať si na to dáváme pozor, nevyšlo to,“ podotkla Gajdošíková.

Před zápasem by možná se svými spoluhráčkami bod ze souboje s Porubou braly, ale vzhledem k průběhu, kdy v utkání ani jednou neprohrávaly, je to spíše ztráta z domácího prostředí bez ohledu na sílu soupeře. „Chtěli jsme vyhrát, ale i ta remíza nakonec potěší. Aspoň máme jeden bod,“ hovoří v intencích přísloví o vrabci v hrsti.

Sedm tref v zápase by v letošní sezoně nemělo být pro Gajdošíkovou ojedinělým počinem, v mladém týmu Zory má urostlá spojka obstarávat góly. Ostatně už v 18 letech při své první sezoně v interlize jich nastřílela za Veselí 113 a loni při své první sezoně na Hané ještě o gól více, což stačilo na druhé místo v klubu za Kubáčkovou (118) a 16. pozici v celé soutěži.

Důvěru má i u nového šéfa olomoucké lavičky Jana Hegara. „Máme hodně nových akcí a vypadá to trochu jinak, máme i jinou sestavu a jinak seskupené střední spojky. Ale myslím, že jsme si na to celkem dobře zvykly. Sehráváme se a bude to ještě lepší,“ věří Gajdošíková.