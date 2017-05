Olomoucká kapitánka Dudová: Byl to jedinečný rok na poražení Prostějova

Co rozhodlo o titulu?

Asi to pověstné štěstíčko na konci. Co si budeme říkat, hrát poslední zápas na pět setů je o štěstí. Se sezonou můžeme být spokojené, odvedly jsme kus práce a vyšla nám stoprocentně. Škoda posledního zápasu, to byla ta poslední tečka na závěr.

Po obratu ve čtvrtém setu to vypadalo, že přichází vaše chvíle.

Těžko říct. Tie-break je o tom, komu vyjde začátek. Vyšel Prostějovu, chytil se a my jsme už jen stahovaly.

Olomoucká kapitánka Katarína Dudová neskrývala po prohraném finále slzy, utěšuje ji předseda svazu Zdeněk Haník.

Navzdory pátému zápasu o všechno působil tým uvolněným dojmem. To byla vaše zbraň?

Neměly jsme co ztratit, šly jsme do zápasu s tím, že můžeme jen překvapit a vyhrát. Byly jsme uvolněné, bojovaly jsme o každý míč, což jsme ukázaly ve čtvrtém setu, kde jsme prohrávaly o pět bodů, ale dokázaly jsme ho vyhrát a poslat zápas do tie-breaku.

Berete to jako promarněnou životní šanci na titul?

Asi ano. Tento rok byl jedinečný na to, abychom Prostějov porazily.

A co ten příští?

Uvidíme, jak poskládá tým Prostějov a jak Olomouc. Všechno je otevřené.

Budete u toho?

Uvidíme.