Ke stupňům vítězů na Slovensku chyběl kilometr, mrzí šéfa Elkov Author

„Je to velká škoda, protože až do té chvíle to bylo ve všech etapách naprosto v pořádku,“ litoval manažer po slovenských etapách, které na start svedly velmi kvalitní konkurenci.

Co se v té poslední etapě vlastně stalo?

Asi čtyři kilometry před cílem došlo v pelotonu k pádu, při kterém se zdrželi jak Josef Černý, tak Jiří Polnický. Jejich zdržení bylo něco kolem půl minuty, což u Černého znamenalo pád z druhé na konečnou desátou příčku a u Polnického až na konec třetí desítky.

Proč k tomu došlo?

Protože právě v té chvíli nebyli na úplném čele závodu. Přitom asi kilometr předtím ještě ano. Pak si asi trochu orazili, najednou se po levotočivé zatáčce vjelo na širokou silnici a na jejich straně se spadlo, tam už se vyhnout nemohli.

Bylo to zaváháním, či nedostatkem sil v konci těžkého závodu?

Určitě to nebylo výkonností. Do ochranné zóny, kde by se už ztráta tam vzniklá nepočítala, chyběl asi kilometr, možná už měli pocit, že se nic nemůže stát.

Pád na čele pelotonu naopak den předtím Černému pomohl ke druhému místu v etapě, to mu před poslední patřilo i v průběžném pořadí.

To pomohl, ale ten už v ochranné zóně byl a nikdo na to v celkovém pořadí nedoplatil. Tady naši kluci ano.

Přesto jste byli na Slovensku v kvalitní konkurenci hodně vidět, Černý dojel hned v prologu druhý, ve třetí etapě si to zopakoval, v konečném pořadí obsadil Bucháček pátou příčku. Jste spokojen?

S výkony, které naši závodníci podávali, určitě ano. Jezdili s ohromným přehledem, už dlouho jsme to od nich takhle neviděli, byl to výborný výkon od všech.

Už příští týden vaše cyklisty čeká na Slovensku společný česko-slovenský šampionát, v němž půjde o domácí tituly. Je to zřejmě jeden z vrcholů sezony.

Určitě ano, avšak teď před sebou ještě máme etapy Okolo Slovinska a to bude vzhledem ke konkurenci hodně velký závod. Je přihlášeno pět týmů kategorie World Tour, ve startovní listině jsou opravdu velká jména. Jet by měli Cavendisch, Majka či náš König. Pro nás to bude jeden z nejkvalitněji obsazených závodů, které v poslední době absolvujeme.

Do týmu nyní na Slovinsko přibíráte i výborné spurtéry Kaňkovského a Hačeckého, kteří na Slovensku nezávodili.

Na Slovensku to pro ně zase tak moc nebylo, etapy byly hodně kopcovité. Ve Slovinsku to sice také nebude nic jednoduchého, ale pro spurtéry bude přece jen větší šance se do závěru dostat a zajet kvalitní výsledek. Také proto s námi jedou.

A v jakém složení pojedete na domácí šampionát, na kterém obhajujete bronz Martina Hunala v elitní kategorii v závodě s hromadným startem a stříbro, jež loni v časovce borců do 23 let vybojoval Michael Kukrle?

Pojedeme tam v plné síle a určitě se budeme chtít medailově prosadit alespoň jako loni.