Cyklistická panika. Pojede se Okolo jižních Čech?

Jan Hájek, ředitel největšího etapového závodu v Česku, v pondělí oznámil, že ruší letošní ročník Okolo jižních Čech. Do slavnostního startu na náměstí v Českých Budějovicích chyběly pouhé dva dny.

„Je to obrovské zklamání, ale hlavně naše vina. Měli jsme být ve vyřizování a povolování jednotlivých úseků trati akčnější,“ uvědomoval si Hájek.

Včera odpoledne začal rychle obvolávat jednotlivé týmy a ubytovatele, aby jim oznámil, že pátý ročník závodu ruší. „Finanční ztráta se může pohybovat v řádech statisíců,“ odhaduje Hájek.

Program pátého ročníku Okolo jižních Čech 31. srpna:

1. etapa 165 km. Startuje se ve 13 hodin na náměstí Př. Otakara II. v Budějovicích. Centrem Protivína, kde je i cíl, obkrouží závodníci ještě dva cílové okruhy. 1. září:

2. etapa 180 km. Závodit se bude mezi Českými Velenicemi a Táborem. 2. září:

3. etapa 12 km. Týmová časovka v Nové Bystřici. Závodníci budou startovat ve dvouminutových intervalech od 16 hodin z Mírového náměstí. 3. září:

4. etapa 156 km. Královská etapa, která by měla rozhodovat o vítězích. Startuje na Masarykově náměstí v Třeboni a končí v lyžařském areálu na Churáňově. 4. září:

5. etapa 156 km. Nově se do závodu zapojily Dačice, kde začne poslední etapa v 11 hodin. Cíl je v Jindřichově Hradci.

Například město Jindřichův Hradec poskytlo finanční dotaci okolo 400 tisíc korun. „Ale ta je splatná až po konání akce, takže pokud se závod nepojede, o nic nepřijdeme,“ vysvětluje starosta města Stanislav Mrvka.

Právě v Jindřichově Hradci měl celý závod nedělní etapou vrcholit. „Samozřejmě mě to mrzí, ale pro město to není taková ztráta. V tomto termínu se tu koná pivní festival, takže doprovodné akce rušit nebudeme,“ upřesňuje Mrvka.

Problémy by vznikly i s jednotlivými týmy. Vždyť stáj z Ázerbájždánu už je v Česku. Na jihu Čech mají závodit mančafty ze Spojených států, Nizozemska nebo Belgie. „V tuto chvíli už nevěřím, že se pojede,“ prohlásil včera v 16 hodin Hájek.

O hodinu a půl později však otočil a přiznal, že určitá naděje stále žije. „Ozývají si vlivní lidé z celostátní politiky, kterým na cyklistice záleží,“ řekl.

Pokud se tradiční závod opravdu nepojede, bude to velká ostuda pro českou cyklistiku. „Pro nás je to prozření a zklamání. Vylezeme z toho jako pitomci,“ konstatoval Hájek s tím, že v případě zrušení letošního ročníku je další budoucnost podniku nejistá.

Za vše může oprava mostu

Celý problém vznikl v okrese Tábor. Organizátoři pětidenního závodu kvůli opravám mostu v Táboře ve směru na Bechyni změnili trasu druhé etapy. Ta nově vedla přes Planou nad Lužnicí.

„Úředník na táborské radnici ale rozhodl o tom, že nesmíme na žádnou silnici v okrese Tábor. Měli jsme příslib tamní policie. Ta krajská nám k tomu však nedala souhlas,“ vysvětluje Hájek.

Podle táborského starosty Jiřího Fišera je pouze jediná varianta, jak by se závod mohl uskutečnit. A to za podpory policie. „Pokud policisté na dobu, než peloton projede táborským okresem, uzavřou silnici, věřím, že se závod může jet. Když to přeženu, tak by to muselo vypadat jako při prezidentské koloně,“ říká Fišer.

K tomu však Hájek dodává, že právě policisté asistenci motorek a automobilů při závodě neposkytnou. To potvrzuje i Milan Bajcura, mluvčí jihočeských policistů. „Organizátoři nedodrželi procesní podmínky,“ prohlásil Bajcura.

Definitivní rozhodnutí, zda se Okolo jižních Čech pojede, padne v úterý. Start je naplánovaný na středu ve 13 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Budějovicích.