Cyklisté bojovali na jihu Čech s deštěm a zimou. Nejúspěšněji Černý

„Po sportovní stránce to byl nejlepší ročník v celé historii,“ pochvaloval si ředitel závodu Jan Hájek. „Týmy jako Delta, Amplatz, Lotto a samozřejmě i Astana ovlivnily celý závod a hodně zvýšily konkurenci. Naopak české týmy se nám hodně rozpadaly, třeba taková Dukla Praha,“ doplnil šéf závodu.

Vítěz šestého ročníku Josef Černý o výhře rozhodl ve třetí etapě, ve které dojel jako druhý, a od té doby už žlutý trikot pro lídra závodu nesundal. I když vyhrál Čech, tak letos se domácím jezdcům celkově příliš nedařilo.

„Cizinci je předčili,“ doplnil Hájek s tím, že nejvíce ho překvapila holandská stáj Delta Cycling. Hájka naopak moc nepotěšilo počasí. Větší část závodu propršela, například v páteční třetí etapě začalo pršet na startu v Českých Velenicích a nepřestalo až do cíle v Nové Bystřici.

„A byla také zima, i proto byla etapa v Novohradských horách podle samotných závodníků opravdu náročná. Letos hodně cyklistů závod vzdalo, snad nikdy jsme neměli tak zaplněný minibus, co svážel závodníky. Museli jsme proto volat do týmů, ať si pro své kluky přijedou,“ zmínil Hájek. „Ale jsem rád, že až na drobné defekty se nikomu nic nestalo a nikoho jsme nemuseli odvážet do nemocnice.“

Největší novinkou letošního ročníku byl náročný úvodní prolog, při kterém se závodilo v historickém centru Jindřichova Hradce. Závodníci se museli „poprat“ hlavně s kočičími hlavami. Vítězný tým časovky Lotto Soudal tu měl například průměrnou rychlost 48 kilometrů v hodině. „Nadávali nám,“ směje se ředitel. „Ale nakonec to většina zhodnotila pozitivně, protože atmosféra okolo hradu to nakonec přebila,“ potěšilo Jana Hájka.

Za Černým jako druhý skončil Dán Emil Nygaard Vinjebo z týmu Giant-Castelli jen s 12vteřinovým odstupem, celkově třetí pak dojel do cíle Slovinec Rok Korošec ze stáje Amplatz. Soutěž týmů vyhrál Giant-Castelli z Dánska.