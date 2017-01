Dokázali jsme takřka nemožné, říkal brněnský kapitán po obratu v Ostravě

Záměrem Brňanů bylo servírovat na mladé ostravské libero Matěje Lexe. „Ale zvládal to velice dobře a my jsme se nedokázali uvolnit. Až když jsme podání zlepšili, začalo se utkání lámat, domácí jsme odtáhli od sítě. Nedařilo se nám ale blokařsky,“ dodal Marek.

Ostravský trenér Zdeněk Šmejkal hledal neúspěch ve třetím a čtvrtém setu. „V nich jsme na zlepšenou hru Brna nedokázali vůbec zareagovat a nepochopitelně jsme odešli,“ povzdechl si.

A když se domácí znovu v tie-breaku zvedli, promarnili tři mečboly... „To by si tým jako my a doma měl pohlídat a uhrát,“ řekl Šmejkal. A upozornil na vedení svého týmu 11:6 v páté sadě. „I kdyby Brno hrálo sebelépe, tak se to nedá prohrát,“ prohlásil.

„Ten zápas jsme ztratili vlastními chybami. Po prvních dvou setech jsme přestali úplně přihrávat a kupili spoustu chyb,“ potvrdil ostravský univerzál Matěj Šmídl, který po téměř dvou měsících, po zranění ramena, odehrál celé utkání.

Ostravu ničil podáním především Pražák. „Ten Brnu pomohl i v tie-breaku, mělo to na vývoj setu vliv, ale my jsme v koncovce vyházeli tři čtyři balony,“ řekl Zdeněk Šmejkal.

„V improvizované sestavě jsme dokázali takřka nemožné, za což je potřeba kluky pochválit,“ řekl brněnský kapitán Michal Hrazdíra, který naskakoval do hry jen sporadicky. „Možná se domácí prvními dvěma sety nechali uspět, v nich velmi dobře bránili a na bloku byli velmi pečliví, možná se tím nechali trochu uspat.

Důležité bylo i to, že hodně prostoru si v poli a na přihrávce vzal Honza Muroň, takže Martin Licek vydržel na smeči celý zápas.“