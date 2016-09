Litovel doma marně naháněla mistra. Kouče mrzely technické chyby

Vyrovnaný úvod, pak Litovel neproměnila šance a kupila technické chyby. Plzeň utekla do poločasového trháku 15:9. „My jsme do 15. minuty drželi krok, potom nás technické chyby zbytečně dostaly do kolen,“ mrzelo litovelského trenéra Aloise Lasovského.

Po přestávce ale Hanáci zabrali a ve 49. minutě prohrávali s favoritem o jediný gól. „Něco jsme si řekli v kabině a to jsme úspěšně v druhé půli aplikovali, hlavně jsme zlepšili kombinační hru, vycházelo nám to i v obraně,“ všiml si Lasovský.

Dramatickou koncovku však zkušenější šampion ustál a Litovel dál zůstává bez bodu. „Byl to kolektivní výkon, kdybychom neztratili tolik v první půli a měli štěstí v závěru, mohli jsme získat první body,“ řekl Lasovský pro svazové stránky.

Plzeňský trenér Martin Šetlík si oddechl: „Stále je vidět, že zapracováváme několik nových hráčů, takže hráči si musí zvykat na změnu vytížení v zápasech. Podobně jako první utkání sezony to bylo spíše vybojované vítězství. Litovel hrála dobře, zvlášť ve druhé polovině, a doufám, že bude sbírat body proti dalším soupeřům.“