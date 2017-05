Plíšková po vyřazení: Neměla jsem dobrý pohyb, nepomohla mi atmosféra

Giorgiová bezpečně kontrolovala hru, jen v prvním setu krátce pustila Plíškovou do hry. „Tam mi to darovala, měla vyhrát první set 6:2.“

Českou tenisovou hvězdu nyní čeká turnaj v Madridu, soustředí se ovšem hlavně na blížící se French Open. „Cílem je Paříž,“ řekla odhodlaně.

Jak zatím v této sezoně probíhá váš boj s antukou?

No, viděli jste sami. Zatím mám za sebou dva turnaje, jeden z toho v hale, takže těžko říct. Hrála jsem s nepříjemnou soupeřkou ve Stuttgartu, odehrála jsem tam dva dobré zápasy. A dnes tohle – takový zápas, nezápas, moc se nehrálo. Nějaký povrch, i když jsem se na něm necítila dobře, proti ní (Giorgiové) nehraje roli. Nejsem spokojená s dnešním výkonem, ještě mám před sebou tři turnaje na antuce, věřím, že se to může zlepšit.

Dalo se proti Giorgiové něco změnit?

Výborně servírovala, šel ji první i druhý servis. Jediná chvíle, kdy jsem se mohla dostat do tlaku, bylo moje podání a to se mi ne vždycky povedlo. Jakmile jsem servis zpomalila, případně šla přes druhý, bylo to proti ní velmi těžké. Byla jsem pořád pod tlakem. Necítila jsem se dobře ani pohybově, ani z hlediska úderů. Měla to ve svých rukou, zahrála solidně. Ona samozřejmě umí zahrát i hůř, ale i zápas úplně vystřílet. Dnes hrála solidně, první set mi ale úplně darovala, v něm mohla vyhrát 6:2, nakonec jsem měl spoustu šancí ten set vyhrát. Pak by to celé třeba vypadalo jinak. Dalo se určitě hrát mnohem lépe, než jsem zahrála. Byl to jeden z mých nejhorších zápasů.

Vzhledem k tomu, kolik zápasů jste letos vyhrála a jak náročný máte program, neříkáte si, že máte právo na takový zápas?

Je to můj tenis a mého týmu, takže právo na to mám vždycky. Já ale prostě nechci podávat takové výkony ani na antuce, ani na žádném jiném povrchu. Ani proti žádné soupeřce. Dneska se prostě stalo, určitě se z toho neposeru. Teď mám před sebou velký turnaj v Madridu. Zkusím se na něj připravit. Velké turnaje jsou teprve přede mnou, jak Stuttgart, tak Praha měly být spíš přípravou. Nevyšla úplně nejlíp. Musím se ještě zlepšit. Na druhou stranu to byl můj první letošní zápas na antuce venku, ve Stuttgartu se hrálo v hale, takže to beru jako zkušenost.

Jak jste vnímala atmosféru? Přišlo se podívat spoustu lidí.

Hodně lidí tu bylo a nejsem si úplně jistá, zda mi atmosféra, která na tomto turnaji je, nějak pomohla k lepšímu výkonu. Spíš si myslím, že ho zhoršila. V pátek jsem přijela ze Stuttgartu, v sobotu jsem měla volno a v neděli jsem měla jeden trénink. Chtěla jsem hrát hned v pondělí, protože mělo být lepší počasí, než které hlásili na úterý. Možná i to byla chyba. Možná by mi den navíc pomohl, to už se ale bavíme teoreticky. Tento turnaj je pro mě uzavřený a teď už myslím na Madrid.

Můžete přiblížit vaše potíže s pohybem na antuce?

Na antuce je nejistý. Nejlepší ho mám na betonu. Tam mam pocit, že se mohu zapřít. A to jsem samozřejmě dnes na antuce necítila. Navíc je to ještě dané hrou soupeřky, v úderech Giorgiové není žádná pravidelnost a vše je tak rychlé, že pohyb a nohy nejdou srovnat. Na antuce se vše projeví ještě výrazněji, protože nejsem žádný odborník na dokluzy a celkově na pohyb. Pak je to na antuce hodně vidět. Spoustu míčů, které letěly kolem mě, jsem skoro neměla.

Lze na pohybu na antuce nějak zapracovat?

Minipřípravu jsem měla, trénovala jsem dokluzy, snažila jsem se posílit nohy, ale není to vůbec jednoduché. Čím víc toho na antuce odehraju, tím se to může zlepšit. Hraju na ní čtyři turnaje ročně, takže nečekám žádné zázraky, hlavně od toho pohybu. Hra mohla být lepší.

Kdy se přesunete do Madridu, už to máte rozmyšlené?

Mám už to rozmyšlené. Zítra si dám volno, poletím ve středu. Turnaj v Madridu začíná už v sobotu. Je to tam úplně jiné než tady, jak kurty, tak i tím, že se hraje ve vyšší nadmořské výšce. Jen míče jsou stejné. Podmínky jsou tam tak jiné, že se mi tam nikdy nepodařil odehrát dobrý zápas. Nevím, uhrála jsem tam maximálně kolo, dvě.



S madridským turnajem zatím nemáte dobré zkušenosti. Teď by vám mohl pomoct čas na trénink.

Zatím jsem tam neměla dobrý výsledek, ale záleží také na losu. Měla bych tam mít dva, tři dobré dny na trénink. Věřím, že se můj výkon trochu stabilizuje a budu hrát lépe, lépe servírovat. Dnes jsem mohla udělat spoustu věcí lépe. Věřím, že v Madridu se mi to povede.

Po zdravotní stránce je u vás vše v pořádku?

Nic mi není, jsem zdravá. Zápas ve Stuttgartu mi pochopitelně nějaké síly vzal, pak jsem den odpočívala. Cílem zůstává Paříž. Věřím, že některý z turnajů, které mě čekají (Madrid, Řím, Paříž), mi vyjde.