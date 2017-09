Aplaus i bez bodů. Jak Strakonice vítaly házenkářskou extraligu

V sobotní podvečer dopadaly na strakonickou házenkářskou halu drobné kapky deště. Pod jejím obloukovým zastřešením se shromažďovali místní, ne však proto, aby se skryli před nepříznivým počasím. Chtěli být součástí významného momentu, kdy do jejich města vůbec poprvé zavítá házenkářská extraliga.

Po předchozí porážce ve Frýdku–Místku domácí HBC Strakonice čekal zápas o první body proti Jičínu. „Na utkání jsme se opravdu těšili. Tohle je pro strakonickou házenou významný den,“ vyprávěl kapitán domácích Martin Mošovský.

Deset minut před začátkem utkání byla hala přeplněna nedočkavými diváky, kterých nakonec dorazily necelé čtyři stovky, a dávali o sobě domácímu týmu hlasitě vědět už při rozcvičce. Prostorem se poté rozezněla klubová hymna a úvodní hvizd doprovázel obrovský potlesk a skandování. První, kdo rozparádil tribuny, byl Tomáš Pek, když otevřel střelecký účet duelu.

První poločas přinesl vyrovnaný souboj, ve kterém se oba celky přetahovaly o vedení. Dvougólovou ztrátu z úvodu utkání domácí rychle dorovnali. V 16. minutě zaznamenal svou třetí trefu strakonický Roman Marienka mladší a poslal Jihočechy do vedení 9:8. Pět minut před koncem první půle se však podařilo Jičínu odskočit domácím o tři branky na 14:11. Nicméně ještě do poločasu domácí otočili, když na poločasových 17:15 zvyšoval kapitán Mošovský.

Spokojeni byli všichni. Hráči i diváci. „Chlapci hrají výborně, se zápalem a bojovností. Doufám, že to vydrží i do druhé půle,“ pochvaloval si sedmačtyřicetiletý Josef Holub, který je pravidelným návštěvníkem. „Hráči i vedení klubu loni ukázali, co znamená táhnout za jeden provaz a dát do hry srdce. Je úžasné, že do Strakonic přivedli extraligu,“ dodal spokojeně.

Rozhodly neproměněné šance

Po rychlém občerstvení a diskusích o první části se diváci opět usadili na svá místa natěšeni na zbytek zápasu. Ve čtvrté minutě ještě strakonický brankář Jakub Jareš skvělým zákrokem udržel svůj tým ve vedení. Poté se mu však dařit přestalo, stejně jako jeho spoluhráčům. „Zápas se zlomil okolo 35. minuty, kdy jsme nevyužili několik brankových příležitostí v řadě,“ byl si později vědom trenér Strakonic Roman Marienka starší.

Hosté se brzy dostali do vedení, které si již nenechali vzít. „Do naší hry jsme vnesli klid a já věřil, že utkání zvládneme,“ hodnotil po zápase kouč hostí Petr Mašát. Ve 24. minutě Jičínští zvyšovali na 32:22, a potvrdili tak jednoznačný průběh druhého poločasu. I přes nepříznivé skóre fanoušci neúnavně podporovali strakonický tým. Gólovou tečku za druhým poločasem obstaral opět Martin Mošovský, když snížil na 26:36. Kapitán domácích skóroval celkem devětkrát.

První domácí utkání Strakonickým body nepřineslo. Zkušený soupeř si do Jičína odvezl oba. Tato skutečnost však nezabránila strakonickým fanouškům zatleskat a hráči oběhli okolo hrací plochy, aby svým příznivcům poděkovali podáním ruky. „O fanoušky jsme se mohli opřít už v 1. lize,“ chválil si atmosféru významného utkání Martin Mošovský.

„Škoda, že se nám nepodařilo navázat na dobré bránění z první půle. Navíc jsme zbrkle stříleli a to nás připravilo o góly,“ litoval. „Je důležité, aby nás porážky nesrazily, ale naopak nám dodaly extraligové zkušenosti. Pro nás se nic neděje, soutěž bude dlouhá,“ uzavřel strakonický kouč Marienka.