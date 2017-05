Odložilův memoriál zve na oštěpařské hvězdy i medailisty z HME

Úřadující halový mistr světa i Evropy v běhu na 400 metrů Maslák loni na Memoriálu Josefa Odložila vyhrál.

„Jak koukám na startovku, tak to bude tento rok hodně nabité. Budu se snažit obhájit vítězství, ale i když se mi to nepodaří, tak bude určitě k vidění kvalitní čas. Doufám, že vyjdou podmínky a bude možné běhat rychle,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci.

Mezi jeho soupeře bude patřit mimo jiné Isaac Makwala z Botswany, který má osobní rekord 43,72. Český rekordman Maslák do sezony vstoupil na mítinku Diamantové ligy v Dauhá časem 45,59. Jaký výkon poběží na Odložilově memoriálu, zatím nechtěl odhadovat. „Určitě bych si chtěl vylepšit čas z Dauhá. Myslím si, že na to určitě mám. Minimálně pod 45,50. Chtělo by se to už posunout k hranici 45,“ uvedl.

Ještě před závodem na Julisce pojede na mítink Diamantové ligy do Eugene. „Ještě nemám splněný limit na Londýn, tak to budu muset někde zaběhnout, abych měl klid, Doufám, že to zaběhnu už tam,“ poznamenal. Ostrý limit pro start na MS v Londýně je 45,50.

Hlavním závodem bude běh na 1 500 metrů mužů, ve kterém Josef Odložil získal v roce 1964 stříbrnou medaili na olympijských hrách v Tokiu. Budou na něm startovat oba nejlepší čeští mílaři Jakub Holuša a Filip Sasínek.

Celkem je do hlavního programu zařazeno čtrnáct disciplín, šest ženských a osm mužských. Vstupenky jsou zdarma. Pro diváky bude v den konání mítinku posílena autobusová doprava od stanice metra Hradčanská.