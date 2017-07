Hvězdy mezi juniory: řecký Hérakles, islandský Atlas, izraelský Hermes...

Favorité turnaje do 20 let se dají snadno vydedukovat z šampionátů stejných hráčů v mladších kategoriích, proto nebylo těžké odhadnout, že si právě Řekové půjdou pro zlato. Před dvěma lety totiž zvítězili na evropském šampionátu osmnáctiletých.

To Izraelci sice skončili na setkání výběrů U18 před dvěma lety druzí, jenže to bylo v divizi B, určené pro slabší týmy. Teď však prošli až do finále „áčka“ bez porážky.

Řecko v čele s Vasileiosem Charalampopulosem, křídelníkem Panathinaikosu Atény, si na úvod turnaje snadno poradilo s Čechy, poté v play-off zdolalo silné basketbalové země Litvu a Španělsko.

Izrael, který má na rozehrávce vynikajícího Tamira Blatta, zdolal Litvu už ve skupině a následně se nenechal překvapit od Islandu a v semifinále jasně přehrál silnou Francii.

Obě velké postavy svých týmů se dostaly i do nejlepší pětky turnaje a Charalampopulos zároveň pozvedl trofej pro nejužitečnějšího hráče.

V elitní pětce je doplnili ještě další Řek Antonios Koniaris, kterému skvěle vyšel finálový zápas a trefil pět trojek, hvězda bronzové Francie Amine Noua a tvrdý pivot z Islandu a překvapení turnaje Tryggvi Hlinason.