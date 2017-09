Volejbalistky čeká v Olomouci boj o pohár rektora

„Stejně jako v předchozích letech se nám povedlo uspořádat kvalitně obsazený mezinárodní turnaj, který nás určitě velmi dobře prověří,“ hlásí na úvod trenér Jiří Teplý.

09.00: Olomouc – Wien, F.-M. – Olymp. 10.45: Bratislava – Nyíregyháza, Šternberk – Liberec. 12.30: Olymp – Olomouc, Wien – F.-M. 14.15: Liberec – Bratislava, Nyíregyháza – Šternberk. 16.30: čtvrtfinále Neděle 09.00: o 3. a 7. místo. 10.45: o 1. a 5. místo.

Vedle vysokoškolaček se divákům představí také nedaleký Sokol Šternberk, z hlavního města dorazí pražský Olymp, k vidění bude FrýdekMístek a nováček z Liberce.

Právě extraligový nováček zpod Ještědu je trochu nečitelný. „Mají nakoupené hráčky z ligy i ze zahraničí. Nevíme, co od nich můžeme přesně očekávat,“ přemítá trenér Teplý.

Dále se na Hané představí stejně jako loni rakouský mistr Post Wien a slovenský vicemistr UK Bratislava. Ty doplní bronzový tým maďarské ligy Fatom Nyíregyháza. „Bude to pro nás další neznámá. Letos se přihlásili do MEVZY, takže se od toho můžeme odrazit do další přípravy,“ míní kouč Olomouce.

O turnajových ambicích v podobě útoku na šesté vítězství v řadě mluví Teplý opatrně. „Turnajový výsledek pro nás není zase tak důležitý. Holky jsou dost unavené, protože trénujeme v sedmi až osmi. Nemáme tady Chorvatky a naše holky z nároďáku (Michalíková, Strušková, Sain a Ćutuk – pozn. red.),“ líčí aktuální situaci kolem týmu kouč Teplý.