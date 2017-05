Série útěchy začíná. Pardubičtí chtějí zahodit semifinálové zklamání

Startuje měření sil v neobvyklém a dosud nezkoušeném formátu. V krátké sérii mezi Pardubicemi a Opavou, dvěma poraženými semifinalisty Kooperativa NBL, bude rozhodovat skóre.

„Je to neznámý model,“ podotkl opavský trenér Petr Czudek. „Můžeme doma vyhrát, ale nemusí to stačit. Uvidíme, jak se bude série vyvíjet,“ pokračoval kouč Slezanů, jehož celek začíná bitvu o bronz doma.

Program NBL Klání o basketbalový bronz Pardubice - Opava 1. zápas v úterý 16. května

Opava - Pardubice 18.00 2. zápas pondělí 22. května

Pardubice - Opava 18.00 Hrací systém: Hraje se na součet skóre z obou zápasů. V případě shody po dvou zápasech se v pardubickém utkání bude prodlužovat. Na rozdíl od fotbalových pohárů nerozhoduje počet bodů nastřílených venku.

Pardubice však selhat v opavské hale - a tím muset dohánět ztrátu před vlastními diváky - nehodlají.

I když to pro ně dříve bývalo hodně problematické prostředí, v této sezoně před bouřlivou opavskou kulisou dokázaly uspět jak v posledním kole základní části (78:70), tak i na závěr nadstavbové skupiny A1 (81:72).

Pardubická Beksa navíc zvládla rovněž oba mače na Dašické a s Opavou tak má letos zápasovou bilanci 4:0. I když - semifinále s Děčínem ukázalo, že to nemusí vůbec nic znamenat.

„Po Děčínu bylo na všech znatelné velké zklamání, že se nám nepodařilo postoupit do finále,“ připustil pardubický asistent Tomáš Bartošek. „Ale už je to za námi, musíme se dívat dopředu. Hodně jsme mluvili o tom, že se nemá cenu zabývat tím, co se stalo a proč, protože už to nejde změnit. My se zkrátka musíme soustředit na to, co bude, a to je série o bronzové medaile,“ pokračoval Bartošek.

Bekse až na dlouhodobého maroda Příhonského nebude nikdo chybět. Slezané musejí postrádat křídelníka Vlčka, jenž má zlomenou ruku; potíže se stehenním svalem trápí pivota Martina Gniadka. Kvalita a šíře kádru obecně hraje určitě pro Beksu, nicméně opavské mužstvo s motorem v podobě rozehrávače Šiřiny je dobře sehrané.

„Jejich velkou zbraní je tříbodová střelba - mívají hodně pokusů i vysokou úspěšnost. V semifinálové sérii s Nymburkem byli také hodně aktivní na útočném doskoku a snažili se o co nejjednodušší koše z protiútoků. Na to si také musíme dát pozor. Hra Opavy rozhodně není jenom o Jakubu Šiřinovi, je potřeba se soustředit na soupeře jako na celek,“ upozornil trenér Bartošek.