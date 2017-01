Basketbalistky Nymburku čeká v Eurocupu repete proti obranářkám z Itálie

Nymburk na podzim Ragusu porazil na její palubovce a doma s ní na- opak prohrál. V tabulce za ní skončil druhý. Nyní se bude snažit ji ve dvou zápasech vyřadit z play-off.

„Radši bychom měli do vyřazovacích bojů jiného soupeře. Ale zase Ragusu jsme již jednou porazili, a tak si věříme. Myslím, že plusy převažují. Víme, že můžeme Ragusu porazit, a navíc nemusíme v prvním kole cestovat do Turecka nebo do Ruska,“ uvedl nymburský kouč Daniel Kurucz.

Jeho tým byl v minulé sezoně v soutěži nováčkem, přesto se mu podařilo postoupit až do čtvrtfinále. Letos by na to rád navázal.

„Vyhraje ten, kdo bude agresivnější v obraně i v útoku. Snad to budeme my a odletíme do Itálie s co nejlepším výchozím stavem,“ přeje si Kurucz před dnešním duelem, který začíná na Česko nezvykle pozdě. „Když hrajeme venku, hraje se zpravidla od půl deváté. Navíc úterní trénink máme po zápase mužů, tedy také ve 20.30. Takže snad by neměl být problém.“

Italský tým spoléhá především na obranu, v jeho zápasech končí často výsledek na nízkých cifrách. „Jestli udržíme soupeřky pod padesáti body, vyhrajeme. Musíme ale zcela eliminovat jejich rychlé protiútoky a pokusit se zneškodnit útočné výpady Astou Ndour. Obojí to bude hodně těžké,“ podotkl Kurucz.