Nymburk si v Soluni zahraje o lepší pozici pro play-off Ligy mistrů

„První cíl jsme splnili, ale měli bychom si nyní dát další, a to postoupit z co nejlepšího místa. Máme šanci na druhé i první místo a posunout se rovnou mezi nejlepších šestnáct. Pokud se nám povede porazit Aris venku a Monako doma, kde jsme hodně silní, tak se to klidně může stát,“ řekl pivot Petr Benda.

Nymburk je aktuálně ve skupině A třetí o bod za Banvitem a o bod před Arisem Soluň. Potřebuje vyhrát rovněž proto, aby si definitivně pojistil alespoň třetí místo.

První vzájemné utkání Nymburk doma vyhrál 87:79, úspěch v Soluni by znamenal, že soupeř už by se ve zbývajících dvou kolech nemohl před českého mistra posunout. V případě porážky potřebuje Nymburk udržet alespoň výhodu lepší bilance ze vzájemných zápasů, to znamená neprohrát o osm a více bodů.

Klíčovou postavou Arisu je americký rozehrávač Will Cummings, který dal Nymburku v prvním utkání 21 bodů a celkem má průměr 15 bodů na zápas. Výrazně mu sekunduje krajan Michael Jenkins.

Nymburk se v Soluni pokusí prodloužit sérii pěti výher v soutěži, naposledy prohrál v Monaku na konci listopadu.

Utkání začne ve středu v 16:00 SEČ v přímém přenosu O2 Sport.