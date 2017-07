Nymburk věří v další trefu. Sáhl po americkém střelci Rayovi

Trenér Ronen Ginzburg věří, že příchod Raye bude podobnou trefou jako byly předchozí příchody Chassona Randla, Michaela Dixona či Howarda Sant-Roose, kteří se v Nymburce vyšvihli k velkým kariérám nebo zájmu z NBA.

„Ano, je to nováček, ale v posledních dvou letech jsme na takové hráče měli štěstí. Do Nymburka přišel Chasson Randle nebo Michael Dixon, bezejmenní hráči, kteří měli za sebou jednu sezonu v Evropě. Ani Sant-Roos se do té doby v Evropě výrazně neprosadil. Já jsem přesvědčený, že i v tomto případě jsme měli šťastnou ruku a že jsme do evropské basketbalové rodiny přidali dalšího zajímavého hráče,“ prohlásil Ginzburg.

Ray v posledních dvou letech patřil do základní sestavy univerzitního týmu a dával v průměru 18,7 bodu na zápas, letos dokonce 21,2. Jeho o deset let starší bratr Allan Ray dokonce v jedné sezoně nastupoval v NBA za Boston. Posledních deset let však hraje v Evropě, naposledy za TED Ankara.

„Pozitivem je, že i jeho bratr má velkou zkušenost s evropským basketbalem. Myslím si, že způsob hry našeho nového hráče se bude fanouškům basketbalu líbit,“ dodal Ginzburg.