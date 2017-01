Nymburk bude v Domžale ladit na play-off Liga mistrů. Uhlídá Kyzlinka?

První vzájemné utkání vyhrál Nymburk doma jasně 85:55, když měl výraznou převahu zejména pod košem. Šlo o nejvyšší prohru Domžale v soutěži.

I v odvetě bude Nymburk jasným favoritem, jelikož Domžale ve skupině vyhrálo jen dvě ze třinácti utkání, a to proti poslednímu Aarhusu.

Klíčovým hráčem slovinského celku je český reprezentant Tomáš Kyzlink, který je s průměrem 14,7 bodu na utkání i nejlepším střelcem týmu. Nymburk si musí dát pozor také na amerického rozehrávače Brandyna Curryho. Oba dohromady dávají více než třetinu všech bodů Domžale, které má s průměrem 59,8 bodu na utkání nejhorší ofenzivu v soutěži. Naopak Nymburk je v útoku čtvrtý nejlepší.

Problémy má Domžale také na doskoku, kde mu chybí kvalitní pivoti, a při ztrátách. Pouze Frankfurt ztrácí více míčů. Toho by Nymburk měl využívat díky své agresivní obraně a rychlým brejkům.

Pardubice čeká loučení s Evropou

Kromě Nymburku se ve středu představí v pohárové Evropě i basketbalisté Pardubic, které ve FIBA Europe Cupu přivítají doma rumunskou Kluž. Půjde o jejich derniéru v soutěži, jelikož po čtyřech porážkách už nemají šanci ze skupiny postoupit. To však nic neubírá na jejich motivaci Kluž porazit.

„Jde o prestiž. Před domácími diváky se chceme rozloučit s FIBA Europe Cupem vítězně,“ prohlásil jeden z pardubických trenérů Tomáš Bartošek. „Hráči jsou absolutními profesionály, půjdou do tohoto zápasu úplně stejně jako do všech předchozích. V případě vítězství bychom měli v evropském poháru konečnou bilanci šesti výher a šesti porážek, což by bylo skvělé,“ dodal.

Pardubice navíc mají Kluži co vracet, jelikož na jejím hřišti prohrály jasně 67:84.

„Potřebujeme eliminovat soupeřovy hráče z perimetru, hlavně Aleksandara Rašiče. A pod košem pivota Barra, který je velmi atletický a má cit pro doskok. Věřím, že předvedeme sebevědomý výkon, že budeme čerpat energii i od skvělých pardubických fanoušků, které bychom tímto rádi pozvali na rozlučku s evropským pohárem,“ řekl Bartošek.

V Pardubicích začíná utkání v 18:00, Nymburk se v Domžale představí od 20:00.