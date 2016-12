Nymburští basketbalisté vyzvou v Lize mistrů tureckého favorita

Nymburk už má postup do play-off nadosah. Na třetí příčce tabulky skupiny A má náskok tří vítězství na pátou Nahariju a šestý Frankfurt. Právě poslední výhra na hřišti Naharije dala svěřencům trenéra Ronena Ginzburga potřebný klid.

„Byla to velmi důležitá výhra a jsme v dobré pozici na postup,“ řekl Ginzburg. „Byla to klíčová výhra v boji o postup, a pokud nějak nevybouchneme a nestane se něco mimořádného, tak bychom měli postoupit. Ale naším cílem je samozřejmě postup z co nejlepší pozice,“ doplnil rozehrávač Jiří Welsch.

Nymburk na vedoucí Banvit ztrácí dvě vítězství. Pokud chce tedy český mistr pomýšlet na ještě lepší umístění, musí doma tureckého soka porazit o sedm a více bodů, aby měl lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Na jeho palubovce totiž prohrál 69:75.

Celý zápas sice držel s aktuálně čtvrtým týmem turecké ligy krok, ale otočit skóre se mu nepodařilo. V domácím prostředí věří Nymburští v lepší výsledek, ale zároveň řeší problémy se zraněními.

Do konce sezony je mimo hru Pavel Pumprla, zdravotní potíže má i Howard Sant-Roos. To se podepsalo pod ligovou prohru s Pardubicemi a trápení s Kolínem a Děčínem, nad Severočechy favorit zvítězil až po prodloužení.

V Lize mistrů však Nymburk klíčové zápasy zvládal. Těží zejména z velmi dobré formy Vojtěcha Hrubana, který má z posledních tří utkání průměr téměř 18 bodů na zápas.

V prvním vzájemném duelu měl Nymburk problém hlavně na doskoku, kde získal o 15 míčů méně než turecký soupeř. Největší potíže dělal litevský reprezentant Gediminas Orelik, který nasbíral 17 bodů a 11 doskoků. Je rovněž nejlepším střelcem Banvitu v sezoně.

Nebezpečí znamenají také američtí rozehrávači Jordan Theodore a Jeremy Chappell a pivoti Gašper Vidmar a Damian Kulig.