Nymburk získal z Děčína reprezentačního rozehrávače Vyorala

„Tomáš přichází v jiné situaci než při svém prvním vstupu do Nymburka. Je o pět let starší, má mnohem více zkušeností, které už v naší nejvyšší soutěži ukázal. Nyní přichází čas, aby se prosadil v lepším týmu i v lepší evropské soutěži,“ řekl trenér Ronen Ginzburg.

„Zapadá do koncepce naší rychlé hry, nebojí se vystřelit a svou sílu je schopen prezentovat i v obraně. Nečeká ho snadná práce při začlenění do týmu, ale my mu věříme,“ dodal kouč čtrnáctinásobného mistra.

Čtyřiadvacetiletý Vyoral začínal v Sokole Pražském, následně prošel Poděbrady, USK Praha a v roce 2011 přestoupil do Nymburku. Tehdy ve čtyřiceti zápasech v NBL odehrál v průměru 9,6 minuty a nastřílel dohromady 106 bodů.

Následně přešel do Kolína a hrál za nymburské béčko, než přestoupil do Děčína. Tam se vypracoval v lídra a pomohl Válečníkům ke třem postupům do finále. V uplynulé sezoně měl průměry 12,6 bodu a 3,3 asistence.

Děčín, který už dříve získal na rozehrávku z USK Praha Lukáše Feštra místo Ondřeje Šišky, naopak přivedl na křídlo Filipa Haladu. Pětadvacetiletý člen širšího kádru reprezentace působil poslední tři sezony na Slovensku v Komárnu. Předtím oblékal dres Karlových Varů a Chomutova. Komárnu pomohl v uplynulé sezoně k druhému místu, když v průměru dával deset bodů na zápas.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo s Filipem domluvit na spolupráci. Sledovali jsme ho už dlouho a jsme přesvědčeni, že nyní nastal ten správný čas pro jeho příchod. Je to basketbalista hrající s velkým zaujetím a určitě z něho bude skvělý Válečník,“ řekl generální manažer Děčína Lukáš Houser.