Nymburk není žhavý favorit? Pro všechny je to dobře, soudí Hruban

„Osobně jsem rád, že si o pohár zase zahrajeme,“ říká před soubojem na hostitelské prostějovské palubovce Vojtěch Hruban, křídelník ČEZ Basketball Nymburk.

„Final 4 by mělo být zajímavým turnajem. Je to zase něco jiného než dlouhodobá soutěž a bude to trochu hop, nebo trop,“ dodává reprezentant. A pochvaluje si, že při zpomalení frekvence zápasů v Lize mistrů nebude mít jeho tým díky Final 4 dlouhou herní pauzu.

A ještě si něco může přivydělat na prémiích za případný triumf. Tedy pokud to má každý hráč zaneseno ve smlouvě. „Kdo v ní má za pohár dohodnuté prémie, tak by inkasoval i za vítězství ve Final 4. I z toho pohledu je lepší pohár hrát, protože nehrát, tak to ve smlouvě samozřejmě nikdo mít ani nemůže. Hlavně je ale vždycky příjemné si o nějakou trofej zahrát,“ podotýká s úsměvem Hruban.

Jen pro doplnění - vítěz Českého poháru bere od pořadatelů 80 tisíc korun, poražený finalista 60, třetí nejlepší 40 a čtvrtý tým 20 tisíc korun.

Pro Nymburk Final 4 přichází v napjaté fázi sezony, a to uprostřed dvojzápasu předkola play-off Ligy mistrů, které pro české šampiony nezačalo v sardinském Sassari vůbec dobře. Na ostrovní půdě padli vysoko o 22 bodů, což uvrhlo domácí odvetu (21. února) do velmi komplikovaného světla.

Podle Hrubana by ale po stránce koncentrace na pohár a tři dny po poháru na úterní odvetu se Sassari nedělalo rozdíl, pokud by na ostrově Středočeši uhráli přijatelnější výsledek.

„První zápas prostě dopadl, jak dopadl, a my máme po poháru několik dní na regeneraci. Ty dva zápasy ve dvou dnech v rámci Final 4 nejsou nic tak super náročného, abychom se pak nedokázali od soboty do úterý připravit na odvetu v Lize mistrů. Máme dost široký kádr na to, abychom vše zvládli v plné síle. A pokud jde o koncentraci, složitější by to bylo jen v případě, že by pohár byl už před prvním zápasem se Sassari. Nebyl by tam takový čas na skauting soupeře. Teď už ale víme, co od něj čekat, a skauting tak bude asi kratší.“

Na rozdíl od některých minulých ročníků s účastí Nymburka není semifinále letošního Hyundai Final 4 považováno za žádnou formalitu. I řada hráčů už se dokonce vyjádřila tak, že dává šanci na vítězství Pardubicím.

„A to je jenom dobře - ať pro pohár, nebo i pro ligu a celý český basket,“ vypálí okamžitě k tématu žhavého semifinále Hruban. „Dlouho tady nebyla situace, že bychom nemuseli být favority, nebo nemuseli vyhrát. I pro nás to je daleko příjemnější, protože odpadá ten pocit, že nemůžeme vyhrát, ale v podstatě jen prohrát, protože jinak by to byla pouze splněná povinnost. O to větší radost by pak byla z výhry.“

Hrubana mrzí jen to, že k očekávanému duelu dvou top týmů české kotliny dojde už v půlfinále. „Trochu škoda to je. Pardubice jsou teď suverénně druhým nejsilnějším týmem v Česku a ve finále by ten náboj byl ještě o něco větší. Pardubice měly letos smůlu na los, ale jestli to bude, nebo nebude v semifinále zajímavější, se teprve uvidí. A myslím, že i tenhle zápas bude stát za to,“ věští dvoumetrová nymburská opora.

Pokud vám uniklo složení druhé semifinálové dvojice, tu tvoří moravské duo Prostějov a Opava.

Když se nymburský celek v prosinci před pardubickou Beksou sklonil, chyběl mu ústřední hráč Howard Sant-Roos. Ten by ale na páteční duel měl být připraven.

„Dalším rozdílem je to, že se nebude hrát v pardubické hale na Dašické, která je dost specifická, a neznám nikoho ze soupeřů, komu by se v ní hrálo dobře. A pokud do Prostějova nepřijedou velké zástupy pardubických fanoušků, bude soupeři chybět i domácí podpora, což je další zásadní rozdíl,“ upozorňuje nymburský křídelník a už na dálku protivníka varuje: „V prosincovém zápase jsme neměli dobrý vstup. Teď ale začneme mnohem koncentrovaněji a připraveněji.“

Pokud by šlo cokoli vyvozovat z posledního zápasu v lize, kde mistr udělil kolínským Medvědům 11 bloků, a čtyři z nich měly podpis Vojtěcha Hrubana, mají se Pardubice nač těšit.