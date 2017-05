Nymburk stáhl dvě ligové hvězdy Bohačíka a Mickelsona, Lawrence zůstal

Zanedlouho pětadvacetiletý Jaromír Bohačík dosahoval v USK parádních čísel. Nastupoval průměrně na 34 minut, nastřílel 17,1 bodu na zápas, získal na sebe více než šest faulů a doskočil v průměru 6,7 míče.

Ostravský odchovanec Jaromír Bohačík si nejvyšší soutěž poprvé vyzkoušel před sedmi lety v Prostějově. A už tehdy nastoupil v mezinárodním Eurochallenge Cupu. Na Hané vydržel čtyři sezony, před třemi lety zamířil do belgického Leuvenu, v zahraničí se však nechytil a po jedné sezoně se vrátil. Zato v USK se v posledních dvou letech se vypracoval v lídra.

Teď má před sebou minimálně dvouleté angažmá v Nymburce.

„Myslím, že nastal ten správný čas, aby Jaromír přišel do Nymburka a aby dostal šanci hrát u nás. Stejně jako ji před lety dostal Vojta Hruban nebo Pavel Pumprla. Silnými stránkami naší nové posily jsou dobrá obrana, hra s míčem a odvaha střílet. Jaromír Bohačík mě zaujal už při své účasti v kempu reprezentačního výběru před rokem,“ řekl o nové posile na pozici křídla trenér Ronen Ginzburg.

Druhý nový hráč míří do podkošového prostoru. Hunter Mickelson může nastupovat na pozici pivota nebo vyššího křídla.

V univerzitní NCAA prošel týmy Arkansas Razorbacks a špičkovým Kansas Jayhawks. Svou profesionální kariéru zahájil loni ve Svitavách, kde se velkými kroky zlepšoval. Jeho přínos týmu vyvrcholil ve čtvrtfinále proti Pardubicím, kde byl ve čtyřech zápasech nejlepším střelcem týmu.

Radek Nečas (vlevo) z Pardubic a Hunter Mickelson ze Svitav v divokém souboji, sleduje je pardubický Viktor Půlpán. Pardubický pivot Kamil Švrdlík (dole) v souboji se svitavským Hunterem Mickelsonem.

Celkově si připsal v minulé sezoně 12,9 bodu na zápas, k tomu přidal 7,5 doskoku na utkání a 1,4 bloky na zápas. V doskoku a blocích ho jeho výkony zařadily shodně na třetí místo mezi ligovými hráči.

„Hunter ukázal, že má velký potenciál do budoucna, že má velkou šanci se zlepšovat a hrát na vysoké úrovni. Myslím, že může být podobným objevem jako Howard Sant-Roos, Chasson Randle nebo Mike Dixon v minulosti,“ hledí do následujících let trenér Ginzurg.

A zmiňuje i silné stránky hráče: „Hunter je velice dobře atleticky disponovaný, je výborný na doskoku i při blokování střel soupeře a dokáže být platným hráčem v obraně. Je to přesně ten hráč, který zapadá do našeho systému hry.“ Mickelson podepsal smlouvu na tři roky.

Ze zahraničních hráčů zůstává rozehrávač Eugene Lawrence, který se v Nymburce nakonec rozehrál k výborným výkonům. Jeho příchod na palubovku vždy znamenal velké množství energie, které na hřiště přinesl. V průběhu minulé sezony odehrál průměrně dvacet minut a nastřílel osm bodů při solidní procentní úspěšnosti a s více než pěti finálními přihrávkami na zápas byl pátým nejlepším v počtu asistencí.

Geno Lawrence za svou profesionální kariéru nasbíral v Evropě už spoustu zkušeností. V uplynulých osmi letech prošel pěti týmy: Nitra, Prostějov, Nymburk, Ivano-Frankivsk Hoverla a Bonn. Nejvíce času, posledních dva a půl roku, strávil v předním německém týmu Telekom Baskets Bonn. Další cenné minuty získával při zápasech evropských pohárů.

„Geno by měl být klíčovým rozehrávačem našeho týmu v příštím roce. Jak jsem ho poznal, je to vítězný typ hráče, který má rád klub. A klub má rád jeho. Takového hráče je dobré v týmu ponechat. Geno dokáže být nepříjemný v obraně, má hodně zkušeností, dokáže správně vyhodnotit situaci na hřišti. Má všechny vlastnosti, které očekáváme od dobrého rozehrávače. On musí řídit tým a on to dokáže, dokáže být prodlouženou rukou trenéra. Udělal velký pokrok od svého prvního působení v Nymburce před několika lety,“ řekl trenér Ginzburg na adresu Eugena Lawrence.

Nymburský rozehrávač Eugene Lawrence diriguje svůj tým.

„V Nymburce jsem velice spokojený. Vím, že v tady cizinci tak často nepokračují, proto je pro ně ohromně povzbuzující vědět, že o mě má klub zájem. Myslím, že z minulé sezony máme určitý malý dluh v Lize mistrů, takže budu rád, pokud se nám povede v probojovat se ještě dál. Budu spokojený, když k tomu svou hrou budu moci přispět,“ vzkazuje Lawrence z rodného New Yorku.