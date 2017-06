Nový trenér házenkářek Zlína: Budu se učit za pochodu, ale nebojím se

„Budu se učit za pochodu, ale nebojím se,“ vzkazuje nový zlínský trenér, který bude týmu poprvé oficiálně představen příští pondělí na startu letní přípravy.

Překvapila vás nabídka vést interligové házenkářky Zlína?

Hlavně jsem rád za šanci, kterou dostávám. Měl jsem vždycky ambice trénovat na vyšší úrovni, chci se posunout ve své kariéře.

Martin Spuchlák ještě během aktivní kariéry.

Jdete do neznáma. Jste z toho nervózní?

Ne. Mám pod rukama mladý tým a budeme mít dostatek času, abychom se vzájemně dobře poznali.

Sledoval jste interligu házenkářek? Co víte o její úrovni?

Přehled mám. Za poslední období jsem viděl i několik zápasů Zlína. Třeba když hrály v Bratislavě.

Co víte o zlínském družstvu?

Že se změnilo a odešly zkušené hráčky. Kádr není uzavřený, ale je v něm hodně mladých a perspektivních holek, což je pro práci trenéra zajímavé.

Ženské týmy jsou jiné než mužské. Jste na to připravený?

Mají svoje specifika. Trénoval jsem žačky, ale to je úplně něco jiného. Nedá se to porovnávat. Obavy z toho ale nemám.

Prý máte v týmu nevlastní dceru.

Vyženil jsem ji. Ale nerad bych to moc komentoval, nechci ji dostávat pod tlak.

Klub zvažuje účast v evropských pohárech. Uvítal byste je?

Ano, mezinárodní konfrontace je vítaná v každém směru.