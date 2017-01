One man show jako Bernie? Kdepak. Jak chce Carey pozvednout uvadlou F1

Šestaosmdesátiletého Ecclestonea, jenž z královské motoristické třídy vytvořil miliardový byznys, nahradil Carey v čele F1 v pondělí. Ecclestone po nástupu nového vlastníka prestižního seriálu společnosti Liberty Media opustil svou funkci po více než 40 letech. „Pod Berniem to byla skutečná one man show. To já rozhodně neplánuji,“ prohlásil Carey.

Jeho prioritou je zařadit do šampionátu nový americký závod, v současnosti se v USA jezdí jen na okruhu v Austinu. „Rádi bychom přidali město typu New Yorku, Los Angeles, Miami nebo Las Vegas. Z toho se může stát skutečně mimořádná záležitost,“ řekl dvaašedesátiletý Carey.

Ecclestone byl kritizován za to, že se bez skrupulí zbavoval závodů na tradičních okruzích. V letošním programu MS tak například kvůli finančním potížím německých pořadatelů chybí Grand Prix v Hockenheimu, ve značném ohrožení se z podobných příčin ocitl i britský závod v Silverstone.

„Závody v Západní Evropě musíme povznést, představují pro nás důležité dědictví,“ uvedl Carey, vyloučil však, že by to bylo za cenu finančních ústupků.

V posledních letech Ecclestoneovy vlády se mu formule 1 zdála unavená a stagnující. V hlavě proto nosí řadu myšlenek, kterými ji chce učinit přitažlivější.

„Závody především musejí být vzrušující. Mluvil jsem s řadou lidí a slyšel pořád totéž - že se výsledky dají snadno odhadnout, že jsou pravidla příliš komplikovaná, že závodí spíš inženýři než jezdci, že motory mají být rychlejší, hlučnější a levnější. Tohle všechno můžeme změnit.“