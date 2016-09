Na úvod tři vysoké prohry. Házenkářský novic z Vysočiny má na čem pracovat

Dukla Praha, Karviná a Zubří. Házenkáři extraligového nováčka z Nového Veselí hned v úvodu své historicky první sezony v nejvyšší domácí soutěži narazili na tři silné celky.

Výsledek?

Tři vysoké porážky (o sedm, devět a jedenáct bodů) a očekávaný pád na poslední příčku tabulky.

„My jsme věděli, že máme těžký los. Nicméně se na něj nechceme vymlouvat,“ říká hlavní trenér Sokola Pavel Hladík. „V extralize jsou silní všichni soupeři. Zvlášť pro nás, když máme tak mladý tým.“

Hladíkovy svěřence čeká po postupu z první ligy složité seznamování se s vyšší úrovní házené. „Etablace bude extrémně těžká,“ tuší Hladík. „Tato soutěž je úplně jinde ne žnaši mladí hráči.“

Přesto Nové Veselí zatím zcela nepropadlo. „Už na Dukle to nebylo z naší strany špatné. Domácí zápas s Karvinou se nám sice nepovedl, ale teď jsme hráli čtyřicet minut dobře v Zubří,“ všímá si Hladík.

To ostatně potvrzuje také kouč soupeře Andrej Titkov. „Během prvního poločasu mi vůbec nepřišlo, že hrajeme proti nováčkovi soutěže. Jejich obrana byla agresivní, útok měl nápad,“ líčil pro server extraligahazene.cz. „Věřím, že až hráči Veselí získají zkušenosti, budou pro všechna družstva nepříjemným soupeřem.“

To si určitě přeje i Hladík. „V Zubří to byl určitě náš nejlepší výkon. Poprvé se nám podařilo nepropadnout hned v úvodním poločase. Protože jak s Duklou, tak s Karvinou jsme dostali v první půlce strašně moc gólů,“ všiml si Hladík. „Naopak tady jsme do dvacáté minuty byli hodně spokojení. Hráli jsme 7:7, což je pro nás v Zubří dobrá vizitka.“

Na konci poločasu sice domácí odskočili na 17:13, čtyřbodový rozdíl však hosté drželi až do 42. minuty. „Poté jsme byli párkrát vyloučení, Zubří přesilovky vyhrávalo a odskočilo nám. Ale rozdíl v konečném skóre je pro nás přísný,“ lituje Hladík.

Ten vidí u svého týmu progres. „Čtyřicet minut jsme dokázali se silným soupeřem hrát rovnou partii. Takže se to posouvá pozitivním směrem,“ těší ho. „Samozřejmě od bodů jsme ještě daleko. Práce nás čeká furt hodně. Ale jsme rádi, že to má pozitivní vývoj,“ dodal Hladík.