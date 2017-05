Třesk u běžců na lyžích: vedle finského šéftrenéra mají i nové kouče

Šestatřicetiletý Jarva od minulého pátku vedl v Peci pod Sněžkou poprvé tréninky českého týmu. Předtím ještě procházel tréninkové deníky a byl překvapen: „Jak je skandinávský systém trénování odlišný od toho českého...“

Od prvního soustředění začali běžci trénovat jinak. Po skandinávsku. „Oproti předchozímu tréninku to bude velká změna. Bude se trénovat víc, ale zároveň se zvedne i objem lehčího tréninku. Automaticky to neznamená, že bude trénink o hodně náročnější. Důležité je, že se tu moc nepřemýšlelo o rychlosti lyžování a rychlostním tréninku. Musí se pracovat na horní části těla,“ konstatoval Jarva.

„Změna je v intenzitách. Je tam nižší počet intenzivních tréninků a nárůst aerobní intenzity. Víc efektivnější práce v kvalitních trénincích. Podaří se nám tím soustředit na práci s technikou. Do tréninků techniky půjdeme v lepším stavu,“ věří Valoušek, dříve i asistent Miroslava Petráska u mužů na MS ve Falunu a na olympiádě v Soči.

Běžecká mužská reprezentace čítá sedmičku Martin Jakš, který doléčuje zraněné koleno, Michal Novák, Petr Knop, Jonáš Bešťák, Luděk Šeller, Jan Bartoň, Miroslav Rypl, přičemž prvně jmenovaná trojice je zařazena do A-výběru.

„Budeme ale trénovat jako jedno družstvo,“ řekl Valoušek během prvního kempu týmu v Peci Pod Sněžkou. Nově započatou spolupráci s Jarvou si pochvaluje. „Rozhodně to z jeho strany není pohrdání naším systémem, protože si uvědomuje naše výsledky. Jenom vidí, že tady je prostor pro zlepšení,“ řekl Valoušek.

Na české běžce udělal Jarva dojem. „Je to pohodář. Zatím na nás ještě nekřičel, ale autoritu k němu máme a to je nejdůležitější,“ řekl Knop, který stejně jako ostatní absolvoval s koučem individuální sezení. „Nakreslil čáru, kde jsem na nule a kde je můj cíl, a zeptal se, kde si tak myslím, že jsme. Já jsem napsal tak uprostřed. On mi řekl, že bych si měl víc věřit, že jsem dál, než si myslím,“ odhalil Knop.

V návrhu výběru žen, které v uplynulé sezoně ani jednou nebodovaly ve Světovém poháru, jsou Petra Nováková, Karolína Grohová, Kateřina Beroušková, Sandra Schützová, Anna Sixtová, Kateřina Janatová a Zuzana Staňková. Plánem je návrat ke společné reprezentaci místo individuálního trénování, které výsledky nepřineslo.

„Osobní trenéři by měli závodníky připravit na to, aby bojovali o titul světového šampiona. Ne aby bojovali mezi sebou, kdo bude český šampion,“ nastínil Jarva s tím, že podobný problém řešilo před deseti lety Finsko. „Osobní trenéři nechtěli měnit své plány, ale teď všichni pracují pro federaci.“

Nováková přesto bude mít zprvu osobní plán. „Byla unavená, požádala o menší pauzu. Začneme spolu pracovat na začátku zimy,“ řekl Jarva.

V návrhu nominace žen není Kateřina Smutná, která jezdí seriál dálkových běhů. Přesto má podle běžeckého úseku šanci jet na olympiádu do Pchjongčchangu, kde je na pořadu klasická padesátka. „Potvrzuje vysokou kvalitu v laufech a má šanci se nominovat na základě výsledků ve Světovém poháru, Evropském poháru nebo ze závodů mistrovství republiky,“ podotkl sportovní ředitel běžců Lukáš Sacher.

Novinkou je i zařazení bývalého mistra světa Martina Koukala na post trenéra juniorské reprezentace. „Junioři budou spolupracovat s rakouskými juniory, které vede Nor Trond Nystad,“ doplnil Sacher. Vrací se i kouč Petrásek, který stál za úspěchy Lukáše Bauera, ale i Koukala, a to v pozici šéftrenéra mládeže.