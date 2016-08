Pět středisek, dva šampionáty. Zvítězí Nové Město v biatlonové řežbě?

V roce 2019 švédský Östersund, o rok později italská Anterselva a následně Nové Město na Moravě. Tak by mohl vypadat seznam míst, která v letech 2019 - 2021 uspořádají mistrovství světa v biatlonu. Minimálně v to doufají ostřílení a úspěšní pořadatelé významných světových akcí z Vysočina Areny.

Östersunds skidstadion má jistotu světového šampionátu „lyžařů s puškami na zádech“ v roce 2019 už od září 2014, kdy ve volbě v rakouském St. Wolfgangu s přehledem o 11 hlasů porazil druhou Anterselvu a třetí Nové Město na Moravě o plných 23 hlasů.

„My jsme ale předchozí kandidaturu brali jako marketingový tah. Nijak zvlášť jsme se jí nevěnovali, nebylo to tak, že bychom kolem toho vyvíjeli velké úsilí. Spíše jsme chtěli, aby o nás bylo vědět,“ říká prezident Českého svazu biatlonu a zároveň šéf organizačního výboru novoměstských závodů Jiří Hamza.

Kdo letos kandiduje na pořádání MS v biatlonu Antholz-Anterselva

Südtirol Arena (Itálie) rekonstrukce: 2006

nadmořská výška: 1 634 m

kapacita stadionu: 10 357

mistrovství světa: 4x (1975, 1983, 1995, 2007)

Světový pohár: 33x

kandidatura na MS: 2020, 2021 Nové Město na Moravě

Vysočina Arena (Česká republika) rekonstrukce: 2006-2013

nadmořská výška: 620 m

kapacita stadionu: 8 000

mistrovství světa: 1x (2013)

Světový pohár: 2x

kandidatura na MS: 2020, 2021 Oberhof

DKB Ski Arena Oberhof (Německo) rekonstrukce: 2013-2014

nadmořská výška: 814 m

kapacita stadionu: 12 000

mistrovství světa: 1x (2004)

Světový pohár: 23x

kandidatura na MS: 2020 Pokljuka

Biatlonski stadion Pokljuka (Slovinsko) rekonstrukce: 2009

nadmořská výška: 1 345 m

kapacita stadionu: 7 000

mistrovství světa: 1x (2001)

Světový pohár: 17x

kandidatura na MS: 2020, 2021 Ťumeň

Zhemchuzhina Sibiri (Rusko) otevření: 2013

kapacita stadionu: 5 500

nadmořská výška: 62 m

mistrovství světa: 0x

Světový pohár: 0x

kandidatura na MS: 2021

Nyní je situace zcela odlišná.

Právě ve čtvrtek Hamza se zbytkem svého týmu cestuje do moldavského Kišiněva, kde se na víkendovém kongresu Mezinárodní biatlonové unie definitivně rozhodne o pořadatelích mistrovství světa v letech 2020 a 2021. Nové Město kandiduje na oba termíny. Ale sami čeští organizátoři přiznávají: „Směřujeme hlavně k roku 2021.“

A to zdaleka nejen z důvodu toho, že podle Hamzy je největším favoritem na pořádání světového šampionátu o rok dříve právě italská Anterselva.

„Myslím, že by si to zasloužili. Jejich centrum je opravdu hezké a na biatlon tam chodí spousta lidí,“ všímá si Hamza střediska, které nejvýznamnější biatlonovou akci roku v minulosti hostilo už čtyřikrát. „Naposledy v roce 2007,“ doplnil.

O právo hostit světový šampionát však usilují také další biatlonová centra: pro rok 2020 by ho rádi získaly německý Oberhof a slovinská Pokljuka, v roce 2021 navíc i ruský Ťumeň. „Všichni ti kandidáti jsou hodně silní,“ uvědomuje si Hamza. „Rusáci jsou Rusáci. Mají fantastický stadion, řekl bych jeden z nejmodernějších na světě,“ chválí přednosti Ťumeně. „Na druhou stranu teď mají obrovské problémy, které se řeší na všech frontách,“ připomíná obrovskou dopingovou aféru, které ruský sport čelí v souvislosti s olympijskými hrami v Soči.

„Pokljuka je takový černý kůň vzadu, který papírovým favoritům může nadělat dost velké problémy,“ myslí si Hamza. „Může tam nastat podobný efekt, co jsme měli my v roce 2008. Že se bude smát třetí vzadu, v uvozovkách ten malej,“ připomíná úspěšnou kandidaturu Nového Města na pořádání mistrovství světa v roce 2013, při které se Češi šikovně vzájemně podpořili s německým Ruhpoldingem (pořádal MS v roce 2012).

Také v tomto roce kandidují Němci. Podle Hamzy však tentokrát mají méně šancí. „Oberhof jde nakonec pouze do kandidatury na rok 2020, na rok 2021 ji stáhl. V mých očích do toho šlape nejméně,“ myslí si šéf českého svazu.

A jak vypadají šance Nového Města na Moravě? „Naše situace je úplně jiná než před deseti lety, kdy nás brali jako lúzry,“ vzpomíná Hamza. „Dnes už nás vnímají jako rovnocenné soupeře. Což logicky naši pozici malinko ztěžuje. Ale tak to má být. V té pozici jsme chtěli být, tak se s tím teď musíme vypořádat.“

V roce 2006, při kandidatuře na mistrovství světa 2011, Nové Město jen těsně podlehlo ruskému Chanty-Mansijsku. O dva roky později, na volební konferenci v Praze, pak získalo šampionát pro rok 2013.

A významnou akci, jak už je ve Vysočina Areně tradicí, zvládlo na jedničku. Během osmi dnů areál zaplnilo 200 tisíc diváků, kteří vytvořili parádní atmosféru.

„Byl to excelentní šampionát před fantastickým publikem, na jednom z nejlepších stadionů a s vynikající infrastrukturou. Neslyšel jsem za dva týdny jedinou negativní připomínku,“ uvedl tehdy šéf IBU Anders Besseberg.

Navíc biatlon v Česku nyní prožívá parádní období, potvrzené nejen medailovou žní (3x stříbro, 2x bronz) na olympiádě v Soči, ale i loňským vítězstvím Gabriely Koukalové (dříve Soukalové) v celkovém hodnocení Světového poháru.

„Je to naše velká výhoda. Máme výsledky jak sportovní, tak pořadatelské,“ pochvaluje si Hamza. „Myslím si, že všechna PRO jsou na naší straně. Ale to jedno PROTI je bohužel taky silné.“

O jakém PROTI je řeč?

Světový šampionát Češi pořádali teprve před třemi lety. „Za normálních okolností se mistrovství světa dostává znovu po nějakých dvanácti třinácti letech. My jdeme kandidovat po osmi,“ vysvětluje Hamza.

Konečné rozhodnutí budou mít v neděli ve svých rukách volitelé. „A teď je otázka, co převáží. Jestli ta pozitiva, nebo pohled, že si pár lidí řekne: jen ať si ještě dva tři roky počkají. Než to znovu dostanou,“ doplnil Hamza.

Ten věří, že jeho tým pro úspěch udělal maximum. „Kdybychom pořádali mistrovství světa v roce 2010, řeknu, že do letošní kandidatury jdeme nejen s pokorou, ale i v roli favorita. Ale bohužel, v této chvíli nehraje čas pro nás,“ uvědomuje si Hamza. „Jednání jsme vedli spoustu. A jestli nám někdo něco vytýká, tak zkrátka pouze toto. Uvidíme, co převládne.“

Do závěrečných bojů o kandidaturu Češi vysílají i své hlavní biatlonové zbraně: vedle Gabriely Koukalové do Kišiněva zamíří i trojnásobný olympijský medailista Ondřej Moravec a úspěšný biatlonový kouč Ondřej Rybář.

„Všichni cítíme, že obrovský biatlonový boom, který se u nás nastartoval, může napsat další příběh, jenž ho může prodloužit o několik dalších let,“ uvědomuje si Hamza.

„Vnímám to tak, že pokud bychom mistrovství v roce 2021 dokázali získat, biatlon se dostane do ještě komfortnější pozice, než ve které dosud byl,“ myslí si Hamza. „A to přitom věřím, že už dnes patří do výkladní skříně českého sportu,“ dodává spokojeně.