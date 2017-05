Zapletal o organizaci v Novém Městě: Nikdo si nedovolí cokoliv podcenit

„Opravdu jsem moc rád za tuhle lokalitu, vážím si toho, že něco takového v Česku máme,“ nechal se slyšet Zapletal. „Především si ale vážím organizátorů za jejich práci. To je obrovský kompliment, který třeba u nás až tak nevyzní, ale my ho pociťujeme celosvětově z reakcí našich kolegů trenérů v podstatě neustále,“ doplnil.

Co si pochvalují nejvíc?

Těžko se dá vybrat jen jedno. Celý servis, který dokážou organizátoři v Novém Městě v čele s Petrem Vaňkem a Lukášem Vlachem udělat, je perfektně fungující infrastruktura. Počínaje zajištěním tratě až po svoz odpadků.

Většinou se říká, že to nejlepší čeká na konec, ale podle vás se tím nejlepším letos začne...

Přesně tak. A je to výhoda. Celé to totiž funguje tak, že pro ostatní organizátory je Nové Město velká motivace. Nikdo si nedovolí něco podcenit, aby neubral z nastaveného standardu. Všichni se chtějí Novému Městu minimálně vyrovnat.

Dá se říct, které středisko je jeho největším konkurentem?

Určitě německý Albstadt. To je takový věčný rival. Vlastně i o loňské mistrovství světa se prala právě tahle dvě města. A k naší velké radosti tehdy vyhrálo Nové Město. Co se ale Albstadtu musí nechat, je to, že na všechny výtky reaguje velmi pružně. Počínaje třeba tím, že když se řeklo, že ve chvíli, kdy je rozbahněná trať, nedá se tam ani jezdit, ani běžet, tak ji okamžitě vysypali štěrkem.

Připravenost tratí jsme probrali, jak je to ale s českými závodníky?

Všichni by měli být v pořádku. Trochu mi dělají starosti jen „třiadvacítkářky“, protože třeba Jana Czeczinkarová se dostává nazpátek do tréninku po úraze, který se jí stal na Kypru. A podobné je to i s Barborou Průdkovou. U kluků je ale naopak všechno v pořádku.

Start v Novém Městě tentokrát odmítla elitní česká bikerka Kateřina Nash. Zkoušel jste její rozhodnutí změnit?

Nikdy na ni netlačíme, je to vždycky jen na jejím rozhodnutí. Vnímáme to tak, že jsme vděční za každý závod, který se rozhodne ještě jet. Už několikrát chtěla ukončit kariéru, naštěstí se vždycky vrátila.

V současné době ale asi nemáte závodnici, která by ji mohla nahradit. Nebo se pletu?

Máte pravdu, Katka je pořád absolutní českou jedničkou. Je to závodnice, která je schopná zajet pódiové umístění, a to bohužel žádná jiná naše reprezentantka teď nedokáže. Ale na druhou stranu, vždycky může někdo překvapit.

Každopádně v mužské kategorii je situace podstatně optimističtější. Dá se předpokládat, že Jaroslav Kulhavý bude opět patřit mezi nejlepší. Souhlasíte?

Jasně, z trojlístku Absolon, Schurter, Kulhavý může závod vyhrát prakticky kdokoliv. Oni se tak dobře znají a jejich souboje jsou už natolik známé, že k nim jde asi jen těžko něco dodávat. Pokaždé se na ně hrozně hezky dívá. A hodně sympatické je také to, že oni se navzájem velmi respektují.

Vidíte vůbec nějakého dalšího bikera, který by se kromě téhle trojice mohl v Novém Městě prát o první místa?

Prakticky kdokoliv z první světové dvacítky. Ti jezdci jsou silní. Velmi dobře jezdí především francouzská skupina, tedy Jordan Sarrou, Maxim Marotte a Victor Koretzky.