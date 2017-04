Akrobat, novinky i zájezd na Tour. Nové Město láká na horská kola

Pořadatelům novoměstského Světového poháru se podařilo vyjednat stejný harmonogram jako pro loňské mistrovství světa.



V sobotu se tak fanouškům představí nejlepší ženy a muži do 23 let, v neděli pak ženy do 23 let a elitní muži i s Jaroslavem Kulhavým, který navíc pojede i páteční exhibiční short track.

„Sice mi to úplně nezapadá do programu, ale udělám vše, abych na startu byl. Počítám s tím,“ tvrdí stříbrný medailista z olympijských her v Riu.



Právě sprinterským závodem na jednodušší trati celý novoměstský program odstartuje. A ne náhodou.

„Je důležité, aby se v rámci horských kol něco změnilo, hledáme cestu oživení Světového poháru a vidíme ji v short tracku,“ říká za organizátory Petr Vaněk.

Od příští sezony by nová disciplína měla být součástí dvou závodů Světového poháru.

„Chtěl bych, aby bylo v našem sportu více disciplín, abychom nejezdili jen cross country. Když srovnáme náš sport s biatlonem, kde máte třeba pět šancí na medaili, tak tohle je jeden ze způsobů, jak horská kola posunout dopředu. A kdy jindy to zkusit než po olympijské sezoně,“ myslí si čeká jednička.

Diváci budou mít na netradiční páteční zápolení vstup zdarma.

Kvůli harmonogramu, který se podobá tomu z mistrovství světa, v programu tentokrát chybí tradiční maraton. Hlavním amatérským závodem tak bude MTB Night Race.

„Připravujeme i bohatý program pro děti, spoustu atrakcí a soutěží. Potvrzenou máme i exhibici cyklistického akrobata Dannyho Macaskilla, který bude v sobotu tvořit doprovodný program,“ prozrazuje Vaněk.

Ve Vysočina Areně to tak znovu bude jedna velká party. Tak, jako je tomu pokaždé od roku 2011, co se Světový pohár v Novém Městě koná.



„Od úvodního ročníku je tam ta nejlepší atmosféra. Co se týče kulisy a veškerého zabezpečení, závody jsou tam o třídu jinde. Mám radost, že Nové Město udává směr a další závody se k němu snaží přiblížit. Pomáhá tomu i biatlon, protože se tam něco koná v zimě, něco v létě a lidé se na Vysočinu naučili jezdit,“ vysvětluje dvaatřicetiletý biker.

Trať hlavního závodu bude úplně stejná jako na loňském mistrovství světa. „Po diskuzi s Jardou jsme pouze přistoupili ke zjednodušení některých výjezdů. Byly tam vystouplé kořeny a trať byla místy moc náročná, tak ji trochu uhlazujeme, aby byla jednodušší,“ říká Vaněk.

Vstupenky budou tentokrát k dostání i na místě – na oba víkendové dny za 600 Kč, ty jednodenní pak za 400 Kč. „A všichni návštěvníci, kteří si vstupenku koupí on-line, se můžou zapojit do soutěže o zájezd na Tour de France,“ láká Vaněk.