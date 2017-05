Na začátku jsme chystali závody ve třech, vzpomínají v Novém Městě

„Šlo o událost pro cyklistickou značku Merida,“ prozrazuje Petr Vaněk, ředitel organizačního výboru závodů v Novém Městě. „Postupně to ale přešlo vyloženě do sportovní úrovně a dneska je z toho nejlepší cyklistická akce u nás,“ tvrdí.

Vybavíte si ještě, jaké to bylo, chystat úplně první závody?

Tak jako na každém začátku, těžké. Ale dnes už vzpomínáme jen na to dobré. S úsměvem se třeba díváme na to, jak jsme ve třech čtyřech lidech chystali celé závody. To by dneska bylo nemožné.

Kolik lidí máte k dispozici nyní?

Jde o tři sta pořadatelů plus stejný počet externích pracovníků.

Co je tou největší změnou oproti prvnímu Světovému poháru v Novém Městě?

Program elitních kategorií je rozdělen do dvou dnů. Kdysi totiž jezdili muži i ženy ve skupině Elite shodně v neděli. Kvůli tomu, že se to takhle rozložilo, se musel zrušit tradiční maraton pro veřejnost. Což byl vlastně původní produkt, který tady pro horská kola vznikl.

Mrzí vás to hodně?

Na jednu stranu ano, ale taky už jsme se dostali do vrcholového závodění, takže se prostě musí upřednostnit závod Světového poháru.

S pořadatelstvím máte desetileté zkušenosti, to už se závody chystají snadno. Nebo ne?

Asi ano. Pokud nedojde k zásadním změnám, jde skoro o rutinu. Nejdůležitější ale samozřejmě zůstává, že je potřeba mít peníze. To je věc, která se rutinou nikdy nestane. To je každoroční boj a hromada jednání.

Pokud byste měl vybrat jenom jeden moment z těch deseti let, na který rád vzpomínáte, co by to bylo?

Asi hned první „svěťák“ v roce 2011, kdy vyhrál elitní závod Jarda Kulhavý. To byl obrovský zážitek.

Nové Město pravidelně už několik let po sobě sbírá cenu pro nejlepší destinaci Světového poháru. V čem tkví vaše kouzlo?

Snažíme se závod co nejvíc přiblížit divákům. Od začátku jsme si řekli, že bez lidí by nebyl takový, jaký je. A to je možná naše odlišnost. No a pak taky máme Jardu Kulhavého, který působí jako obrovský benefit. Lidé mají šanci fandit někomu, kdo může vyhrát. Mají šanci zvedat ruce nad hlavu.

Je ještě vůbec v pořadatelství co zlepšovat?

Samozřejmě, vždycky je. Já si myslím, že se může zlepšit třeba formát Světového poháru. Ale to jsou věci, které patří k diskusím mezi námi pořadateli a Mezinárodní cyklistickou unií. Myslíme, že je možnost celou akci zlepšit tím, že se natáhne o nějaký den. A že budeme vidět elitní závodníky nejen na startu olympijského cross-country, ale že vzniknou další alternativy.