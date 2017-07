Federer ukázal při návratu k tenisu dokonalost. A co Djokovič?

Buď se srbský šampion vrátí ještě silnější, nebo třeba může o chuť do tenisu přijít úplně.

Djokovič kvůli chronickým potížím s loktem vyhlásil pauzu do konce roku 2017, což jej vzhledem k tomu, co vše měl obhajovat, bude stát dalších 2 740 bodů. To znamená, že pokud by ostatní zůstali přibližně na svém, může se na startu roku 2018 vracet jako borec, jemuž patří zhruba 13. až 15. místo.

„A víte, že se docela těším?“ pronesl Djokovič. „Na to, že budu už ve 3. a 4. kolech dostávat ty nejvýše nasazené soupeře. Těším se proto, že tlak bude pro změnu na jiných.“ To je ale při vší úctě ke sportovní ikoně poněkud sporná vize.

Právě zde totiž začíná Djokovičova inspirace mužem, kterému se tenisový svět klaní tak, až pomalu tluče čelem o zem. Rovněž Roger Federer si před rokem naordinoval půlroční odpočinek a najednou má formu, již lze nazvat senzační.

Jenže paměť bývá milosrdná a ty nepříjemné vzpomínky maže. Předtím, než ovládl Australian Open, Wimbledon a další velké akce, byl Federer na 17. místě žebříčku. Když spatřil los v Melbourne, musel se usmát: ve 3. kole Berdych, pak Nišikori, na Murrayho nedošlo jen kvůli jeho předchozí prohře, v semifinále Wawrinka, ve finále Nadal.

DOŠLO I NA ÚSMĚVY. Novak Djokovič vzdává kvůli zranění Tomáši Berdychovi ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Federer zdolal všechny. Djokovič, vrátí-li se osvěžen, plný zdraví a nabitý energií, může dokázat totéž, ale že by tlak ulpěl na soupeřích? Že by v hypotetickém brzkém duelu s Berdychem, Nišikorim, Čiličem a spol. měli najednou oni cítit „povinnost“ vyhrát? Nejspíš ne.

Stejný příběh, jiný hrdina?

Je favorita Federerovi zůstala, a pokud Srb hodlá svojí cestou kopírovat jeho šlépěje, zůstane i Djokovičovi. Ostatně sám pronesl: „Vzhledem k tomu, čeho všeho jsem už dosáhl, mohu mít těžko nižší ambice než aspirovat na tituly.“

Ve Wimbledonu – poté, co nuceně skrečoval čtvrtfinále s Berdychem – byl Djokovič ve svých slovech opatrnější. Byť je mimořádným sportovcem a jedním z nejlepších tenistů dějin, tuší, že Federer předvedl až unikátní kousek. Švýcar, vědom si už tehdy zdravotních patálií svého velkého rivala, zase líčil: „Mně tento tah vyšel. To ovšem neznamená, že se to musí podařit každému.“

Federer si tenis užívá na maximum, což je další věc, kterou od něj Djokovič potřebuje okopírovat. Zvěsti o jeho vyhořelé mysli se nejspíš blížily pravdě.

„Poté, co jsem loni vyhrál Roland Garros, to nebylo ono. Baterky byly najednou prázdné,“ uvedl nyní. Poslední velká trofej, jež mu chyběla, zahájila úvodní sešup. Pořád velmi pozvolný; nyní jej čekají daleko neprobádanější tenisové kraje.

V mnoha směrech geniální Djokovič drtil soupeře i tím, jak skvěle ovládal své tělo. Rehabilitaci lokte by možná mohl urychlit operací, jenže zásah do jedné z tenisově nejdůležitějších částí těla se jeví jako risk. Jisté je jen to, že po comebacku dál hodlá pracovat s trenérem Andre Agassim, což potvrdil.

Mohou mít pohádky stejný průběh, ale jiného hlavního hrdinu? „Nejsem si jistý, že to půjde jako u Rogera,“ řekl ESPN uznávaný kouč Brad Gilbert. „Ale taky platí, že když se podíváte na Novakovy výsledky, je možné všechno.“