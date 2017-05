Kudy kam z trápení? Djokovič by jako superkouče mohl najmout Agassiho

Djokovič, jenž v závěru minulého roku přišel po 122 týdnech o pozici světové jedničky, minulý týden oficiálně ukončil spolupráci s celým realizačním týmem včetně slovenského kouče Mariána Vajdy, který mu pomáhal jedenáct let. Na rozchodu se podle médií dohodli už před měsícem na turnaji v Monaku. Už loni v prosinci Djokovič přestal spolupracovat se superkoučem Borisem Beckerem.

Nový impulz by mu mohl přinést podle Daily Telegraphu Agassi, osminásobný grandslamový vítěz se však v minulosti k trenérské kariéře vyjádřil odmítavě. Kvůli dospívajícím dětem, které vychovává s manželkou Steffi Grafovou, by prý na takovou práci neměl čas.

Djokovič by mu však mohl nabídnout roli zvláštního konzultanta, který by mu byl k dispozici jen na grandslamové turnaje, podnik v Indian Wells, který se koná nedaleko Agassiho bydliště v Las Vegas, a případně na Turnaj mistrů, pokud by se na něj Srb kvalifikoval. To by představovalo deset až dvanáct týdnů v roce.

Vítězi dvanácti grandslamových turnajů ve dvouhře se poslední dobou na okruhu ATP nedaří. Od loňského léta vyhrál jediný turnaj, v lednu slavil triumf v Dauhá po finálovém vítězství nad světovou jedničkou Britem Andym Murraym. Na Australian Open vypadl v druhém kole a na následujících třech turnajích nepřešel přes čtvrtfinále.