Třináctku českých bikerů povede na MS Kulhavý, Nash v nominaci chybí

Nominace ČR na MS v Cairns Muži elite: Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnitzl, Jan Nesvadba. Muži do 23 let: Matěj Průdek, Jan Vastl. Junioři: David Zadák, Samuel Jirouš. Ženy elite: Jitka Škarnitzlová, Karla Štěpánová. Ženy do 23 let: Adéla Šafářová, Barbora Průdková, Jana Czeczinkarová. Juniorky: Lucie Krupová.