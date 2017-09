O světové medaile: Štybar je lídrem, pojedou i Kreuziger, Vakoč či Bárta

Šestičlennou kvótu pro královský závod kategorie Elite letos Češi vybojovali na základě žebříčku z podniků World Tour a Europe Tour. Kromě lídra Zdeňka Štybara (Quick-Step) jsou v nominaci Roman Kreuziger (Orica), Petr Vakoč (Quick-Step), Jan Bárta (Bora), Josef Černý a Jiří Polnický (oba Elkov-Author).



„Štyby nemusí mít malé cíle, klidně to může vyjít i na medaili,“ tvrdí Roman Kreuziger.



Jan Bárta zároveň absolvuje v Bergenu také individuální časovku, ve které se v minulosti umístil na šampionátech už sedmý, devátý a dvakrát jedenáctý.

Osmidenní mistrovství začíná tuto neděli týmovou časovkou (jede se jako obvykle coby závod profesionálních stájí), v níž se česká elita nepředstaví. Následné individuální časovky vyvrcholí dojezdem do kopce. A trať královského silničního závodu povede po okruhu, jenž může svědčit klasikářům, ale i sprinterům, kteří dokáží přejet menší kopce.

„Takže největším favoritem asi zase bude Peter Sagan,“ zmíní Jan Bárta dvojnásobného světového šampiona z posledních let.

Jedinou českou ženou na startu bude Nikola Nosková, která má za sebou zlomovou sezonu v italském profitýmu BePink Cogeas, ozdobenou už pěti triumfy. Naposledy dokončila v neděli sedmietapový závod Tour de l ́Ardeche na celkovém 6. místě a v bílém dresu nejlepší závodnice do 23 let.



V mužské kategorii do 23 let bude českým lídrem Michal Schlegel ze stáje CCC, aktér letošního Gira a šestý na Tour de l ́Avenir, mládežnické verzi Tour de France. Doplní jej Roman Lehký a Jakub Otruba.

BOJOVNÍK. Michal Schlegel získal týden po Giru i celkové třetí místo v Závodu míru do 23 let, náležícím do nejvyšší kategorie světových soutěží jeho věkové kategorie.