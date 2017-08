Do nominace basketbalistů na ME se nevešli Vyoral a Pecháček

„Tomáš Vyoral si poranil kotník při poslední přípravě a není jasné, kdy by byl k dispozici, proto nechceme riskovat, že by nám jeden hráč chyběl. A co se týká Adama Pecháčka, tak jsme se rozhodli jet s jinou sestavou pivotů,“ řekl Ginzburg na dnešním setkání s novináři.

Češi v úterý vyrážejí do Kluže, kde v pátek vstoupí do šampionátu zápasem proti domácímu Rumunsku. V základní skupině je dále čekají Španělé, Maďaři, Černohorci a Chorvaté. Ginzburgovi svěřenci obhajují sedmé místo.