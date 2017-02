Vítková ne, Koukalová ano. Trenéři odtajnili nominaci smíšené štafety

Na dopolední trénink žen vyrazily Lucie Charvátová s Veronikou Vítkovou. Ten polední zase absolvují Michal Šlesingr s Adamem Václavíkem. Právě tyto indicie napověděly, jaké bude složení čtvrteční smíšené štafety, která světový šampionát.

O první medaile se tak popere kvarteto: Puskarčíková, Koukalová, Moravec a Krčmář.

„Při nominaci jsem vycházeli z formy holek v průběhu celé sezóny, i ze skutečnosti, že Lucie a Veronika prodělaly v průběhu přípravy drobné nachlazení,“ říká trenér Zdeněk Vítek.

Velký otazník přitom visel především nad startem druhé ženy Světového poháru – Gabriely Koukalové. Té se totiž ještě při Světovém poháru v Anterselvě do palce pravé ruky zadřela tříska, která ji začala bolet, hnisat a natékat.

Koukalová se měla rovnou přesunout do Hochfilzenu, místo toho však s manželem Petrem zamířila na otočku domů, do Jablonce, kde jí doktor Dobeš třísku vyřízl. V pondělí se pak vrátila zpět do dějiště světového šampionátu spolu s Lucií Charvátovou.

V tu chvíli ale stále nebylo jisté, jestli sedmadvacetiletá biatlonistka bude součástí čtvrteční smíšené štafety, až ve středu dopoledne bylo jasno.

„Pojedu přes bolest. Jinou možnost nemám,“ říká Koukalová. „Třeba ta bolest prstu aspoň přehluší klasickou svalovou bolest, kterou jinak při závodech permanentně cítím.“

Ve čtvrtek má naopak volno tradiční „rozjížděčka“ smíšených štafet Veronika Vítková, která zatím byla stejně jako Koukalová a Ondřej Moravec u všech velkých medailí ze smíšených štafet. V posledních dnech totiž bojovala s rýmou, do Hochfilzenu dorazila až v úterý, ale trénuje.

Místo Vítkové tak úvodní závod světového šampionátu rozjede Eva Puskarčíková. Česká dvojka aktuální sezony si tuto disciplínu vyzkoušela zatím jen v úvodním závodu sezony 2014/2015 v Östersundu, kdy běžela netradičně druhý úsek.

S rozjížděním štafet má šestadvacetiletá biatlonistka své zkušenosti, byla to právě ona, kdo běžel první úsek každé ženské štafety předminulé sezony, kdy ženy v této disciplíně získaly malý křišťálový globus.

Mezi muži musel naopak trenér Michael Málek zvažovat více variant, a to především na třetím úseku. Kdo z dvou terénů dostane přednost? Ondřej Moravec, nebo Michal Šlesingr? Nakonec dostal přednost první jmenovaný.

„Vycházeli jsme z vyšší stability jeho výkonnosti v průběhu sezóny. A pokud se podíváme na průběžné výsledky Světového poháru, máme v týmu také dva nejlepší závodníky, stejně jako ženy,“ říká k nelehkému rozhodnutí Michael Málek.

Finiš obstará podobně jako loni v Oslu mužská jednička současné sezony Michal Krčmář, který jezdí závěrečné úseky štafet i při závodech mužů.