Nohejbalisté Karlových Varů se chystají na Světový pohár klubů

Turnaje se zúčastní osm nejlepších týmů z osmi nohejbalově nejvyspělejších zemí Evropy a karlovarští nohejbalisté budou mezi nimi jako český šampion určitě favoritem. „Naši příznivci by určitě chtěli slyšet jedině vítězství a další pohár do klubové sbírky. To bychom samozřejmě brali taky a věřím, že naši hráči pro to udělají maximum,“ říká František Veselý, manažer pořádajícího SK Liapor Witte.

Do čela skupin byly jako jedničky nasazeny mistři nohejbalově nejvyspělejších zemí, tedy Česka a Slovenska. Karlovy Vary si ve skupině A zahrají s maďarským týmem Százhalombatta, francouzským Tennis–Ballon Ollonais a polským KS Blokers Łódź. Ve skupině B budou hrát šampioni Slovenska NO KAC Košice, Tengo Salonta z Rumunska, švýcarský FT GUS a Healthgroup Kyiv z Ukrajiny.

UNIF Club World Cup 2017 se bude hrát klasickým turnajovým způsobem. Ze do dvou čtyřčlenných kvalifikačních skupin postupují první dva do semifinále, kde se vítězové skupin střetnou s druhými z druhé skupiny. Semifináloví vítězové postoupí do finále, poražení se už bez dalšího boje podělí o třetí místo. „Celý turnaj se hraje podle pravidel UNIF, to znamená na jeden dopad a podle mezinárodního počítání s rozdílem dvou míčů na konci setu, tedy stejně jako na mistrovství světa,“ vysvětluje Veselý.

Světový pohár klubů začne v karlovarské míčovce už v osm ráno zápasy v základních skupinách, odpolední program slavnostně zahájí ve 14.30 hodin, o půl hodiny později se začnou hrát na dvou kurtech současně semifinálová utkání. Od 17.00 hodin proběhne na centrálním dvorci finále a závěrečný ceremoniál vyhlášení výsledků a dekorování vítězů turnaje je připravený na devatenáctou hodinu.

Vstupenky na celý den vyjdou na padesát korun, navíc budou slosovatelné. „Abychom umožnili účast opravdu každému, stanovili jsme jednotné a skutečně lidové vstupné,“ říká Veselý. Součástí programu budou i divácké soutěže a přímo v hale bude po celý den zajištěné občerstvení. Není divu, že pořadatelé registrují oproti extraligovým utkáním výrazně větší počet zájemců o vstupenky.

„Kapacita haly je dostatečná, přesto bych ale doporučoval zajistit si vstupenky předem,“ říká Veselý. Předprodej už probíhá v recepci míčovky, lístky seženete i v klubovně SK Liapor Witte v Doubí, rezervovat se dají také na e-mailové adrese nohejbal.kvary@seznam.cz.