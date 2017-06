Karlovarští nohejbalisté přehráli Budějovice a už myslí na pohár

„Bylo to jasné, předvedenou hrou jsme měli jednoznačně navrch,“ vrací se k extraligové výhře, nad Českými Budějovicemi, hrající trenér Jan Vanke.

Pouze úvod zápasu byl poněkud rozpačitější, ve druhé dvojici a první trojici to poněkud skřípalo.

„Výborně zahráli jejich sestavy, překvapili nás svým bojovným přístupem. Bylo důležité, abychom ten jejich bojovný nástup zastavili, a díky herním kvalitám jsme v zápase měli navrch,“ pochvaluje si Vanke.

Právě kvůli vyrovnanosti v úvodu zápasu nedošlo ani k vyzkoušení možných jiných sestav, jaké by se mohly objevit na Světovém poháru. „Nealternovali jsme ani nakonec nenasadili mladé hráče, protože po prvních dvou zápasech to bylo 2:2,“ vysvětluje karlovarský hrající trenér.

„Začátek jsme úplně dobře nezachytili, a tak jsme si nemohli dovolit, aby hráli mladí hráči z béčka, vsadili jsme na jistotu.“

A tak nedošlo k vyzkoušení jiných sestav nebo hráčů na jiných postech, což by se mohlo hodit pro Světový pohár.

Stejná sestava i pro zápasy Světového poháru

„Sestavy jsou konstantní a takto, jak hrajeme, se bude s největší pravděpodobností nastupovat v zápasech Světového poháru,“ říká Vanke.

Pohár se bude hrát podle mezinárodních pravidel, která jsou jiná, než jak se hraje v extralize, a také v jiném pořadí zápasů. V základních skupinách se normálně hrají singl, dvojice a trojice.

Karel Hron jako jednička v singlu

„V singlu je u nás jednička jednoznačně Karel Hron, není o čem diskutovat. Ve dvojicích, které se hrají na krátké hřiště, by měl být také Hron díky zkušenostem ze singlu, a asi tam budu zasahovat i já, a svým herním stylem zřejmě Tomáš Bíbr a Michal Kokštein. Trojice by měly být já, Jakub Medek, Hron, Bíbr a Kokštein,“ poodhaluje Vanke sestavu na začátek sobotního Světového poháru.

Ovšem variant je více, zápasů je celá řada, hraje se od rána do večera. Nejprve zápasy ve skupinách a poté o umístění.

„Od semifinále se bude hrát navíc druhá dvojice a singl. To je z našeho pohledu trochu nevýhoda, protože druhého singlistu nemáme. Kdyby to bylo 2:2 po čtyřech disciplínách, tak by musel nastoupit někdo z nás a to bude velmi těžké,“ poukazuje Jan Vanke.

V sobotu se v karlovarské hale míčových sportů utká SK Liapor Witte Karlovy Vary v základní skupině nejprve se Százhalombatta z Maďarska, francouzským Tennis-Ballon Ollonais a polským KS Blokers Lodž. Odpoledne se hraje semifinále a finále.