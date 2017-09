Poslední dvě kola extraligy nohejbalistů? Příprava na play-off

„Připravovali jsme se, i s ohledem na to, že sezonu rozděluje dost velká pauza prázdnin, dost individuálně,“ poukazuje na prázdninový program karlovarský hrající trenér Jan Vanke.

Proto v červenci bylo volněji z důvodu, ať si každý splní také rodinné záležitosti, dovolené atd. Už od konce července přišly na řadu organizované tréninky a od druhé půlky srpna přibyla i fyzická příprava.

„Dvakrát týdně máme speciální fyzickou přípravu s osobní trenérkou, která nám vytvořila tréninkový plán, abychom to směřovali k play-off. Dvakrát týdně hrajeme a o víkendech se účastníme letních turnajů,“ popisuje Vanke. „Byla to kombinace herních činností a fyzické přípravy, abychom zvládli případný náročný program na podzim.“

Hráči se účastnili turnajů jako Ascalona, Jedličkov open, kde vyhrál Vanke v kombinované sestavě s hráči z jiných oddílů, v osadě Zapomenutých, ten vyhráli další karlovarští hráči, na Šacungu došli do čtvrtfinále.

„Co šlo a kdo měl volno, jsme se účastnili, ale hráli v sestavách mimoklubových. Herní přípravu a praxi jsme tam měli,“ míní Jan Vanke.

Letos do letní extraligové pauzy přišla jedna novinka. Po konzultaci s Jirkou Dvořákem karlovarští nohejbalisté zařadili intenzivnější fyzickou přípravu než v minulých letech. „Zjistili jsme, že u některých našich hráčů není fyzická kondice taková, jakou bychom si představovali. Jsem spíš zvědav, jaký to bude mít dopad na herní fázi,“ nastiňuje hrající trenér.

Proto v posledních dvou zápasech základní části extraligy, v Modřicích a s Čakovicemi, což jsou nejsilnější soupeři. „Tam myslím, že se ještě neprojeví přípravná část, budeme se ještě rozehrávat.“

Ono také v podstatě už o nic „nepůjde“. Karlovy Vary jsou čtvrté a s největší pravděpodobností to tak zůstane. I kdyby získaly plný počet bodů, tak se nemohou pohnout v tabulce nahoru a naopak, kdyby nezískaly ani jediný nemohou spadnout níž. Play-off je tedy jisté. „Ty poslední dva zápasy jsou přípravou na play-off,“ prozrazuje Vanke.

Ve vyřazovacích bojích je téměř nevyhnutelné, že se utkají s Modřicemi. „Play-off bude velmi, velmi těžké a přípravu směřujeme k němu než na poslední dva zápasy. Budeme zkoušet různé herní varianty, jak na tom kdo je. O prázdninách tím, že jsou to dva měsíce, je na tom každý jinak. Chceme sladit formace a najít herní pohodu,“ uvádí Jan Vanke.

Plán - postup do play-off, se nemění. „Jsem moc rád, že jsme se tam dostali. Play-out je velmi nevyzpytatelné a bude tam třeba velmi silný tým Šacungu.“

Kádr je před rozhodující fází sezony v pořádku, trénují všichni hráči. Jen Michal Kokštein měl dvouměsíční herní výpadek kvůli zdravotním problémům a nyní se zapojuje do procesu. „Věřím, že najde herní pohodu a že dva týdny budou stačit na to, aby se dostatečně připravil a získal sebevědomí. Je to zkušený hráč,“ myslí si Vanke.

Dlouhodobě se adaptuje Tomáš Bíbr. Je rok po operaci křížových vazů v koleně. „Ještě to není úplně stoprocentní,“ doplňuje Vanke.

Navíc do play-off postoupil i karlovarský B tým a bude se pokoušet o postup do první ligy. Proto áčko nemůže spoléhat na případnou výpomoc hráčů z rezervy.