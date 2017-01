Noční maraton běžců na lyžích v Jizerkách měl rekordní účast

Závod na hlavní trati na 35 kilometrů ovládl Radek Šretr, který se do čela dostal dva kilometry před cílem. Druhého Jiřího Ročárka, který si až do poslední chvíle udržoval první pozici, porazil o 19 sekund. „Podmínky byly perfektní, závod jsem si užil. Jirka celou dobu vedl, do druhého kola vjížděl s velkým náskokem, ale nakonec jsem ho šmiknul kousek před cílem,“ uvedl vítěz v tiskové zprávě organizátorů.

Mezi ženami zvítězila Adéla Boudíková. „Závod byl skvělý. I když se mě držela docela smůla,“ řekla Boudíková. „Podcenila jsem jídlo, takže ke konci jsem myslela, že to snad nedám. Pak mi někdo přišlápl hůlku a urval mi korunku. Naštěstí se mnou jel kamarád, který se obětoval a dal mi jeho. Nakonec se mi ještě vybily baterky v čelovce. Ale zvládla jsem to.“

Na poloviční trase zvítězil Pavel Ondrášek z týmu Atlas, který měl hned ze začátku menší kolizi. „Přes počáteční pád se mi pak jelo perfektně. Ideální podmínky, zima byla, ale klidně bych zvládl i větší mrazy,“ svěřil se Pavel Ondrášek v cíli. Mezi ženami dojela na prvním místě kratšího závodu domácí Klára Moravcová.

O noční akci v Bedřichově byl letos mimořádný zájem. Trasa na 17,5 kilometru byla už několik dní předem vyprodaná, dlouhá trasa naplnila kapacitu v den závodu. A účast bezmála šesti stovek závodníků je novým rekordem podniku.

Největší domácí seriál v běhu na lyžích SkiTour pokračuje dalším závodem 21. - 22. ledna, kdy se na šumavském Churáňově pojede Kašperská 30.